Torcedor dispara após rescisão com a VaideBet: ‘Corinthians está caminhando a passos largos para a desgraça”

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 13:01 • São Paulo (SP)

A torcida do Corinthians não ficou satisfeita com fim da parceria com a VaideBet, patrocinadora máster do clube. Assinado no início do ano, o acordo entre as partes era válido até dezembro de 2026 e previa o pagamento de R$ 370 milhões.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em vídeo publicado nas redes sociais, um torcedor lamentou a atual situação da equipe paulista e afirmou que a instituição "caminha a passos largos" para repetir a temporada de 2007, ano que marcou o descenso do Corinthians à Série B do Campeonato Brasileiro.

- O Corinthians caminha a passos largos para acontecer a mesma coisa que em 2007 (ano do rebaixamento), para acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro em 2019, com o Santos no ano passado. Não existem palavras que possam expressar tamanha indignação com o Sport Club Corinthians Paulista, com o amadorismo que existe dentro desse clube. Saiu uma gestão, entra outra, e continua essa mesma baderna - afirmou o torcedor.

Camisa I Corinthians 2024/25 Torcedor Masculina Camisa I Corinthians 2024/25 Torcedor Masculina A nova camisa do Timão está disponível nos tamanhos P ao GGG Comprar na Nike

ENTENDA O CASO

No dia 27 de maio, a VaideBet notificou o clube solicitando explicações a respeito da suposta participação de um "laranja" na intermediação do acordo entre as partes. No documento enviado à diretoria corintiana, a empresa afirma que "a vinculação do nome da VaideBet com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador".

O Corinthians retornou a notificação na última quinta-feira (6), mas os argumentos apresentados não convenceram a patrocinadora, que optou pelo término da parceria na manhã desta sexta-feira (7).

VaideBet encerrou o acordo de patrocínio com o Corinthians na manhã desta sexta-feira (7) (Foto: Jose Manoel Idalgo)