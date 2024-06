Jornalista cita erro da diretoria do Corinthians em possível saída de Carlos Miguel: ‘Grotesco’

Carlos Miguel pode estar de saída do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O goleiro Carlos Miguel pode estar de saída do Corinthians em breve. De acordo com o "UOL", o Nottingham Forest vai pagar a multa rescisória para ter o jogador, que teria aceitado a proposta. Nas redes sociais, o jornalista Fernando Campos, da ESPN, criticou a diretoria do clube paulista.

A multa rescisória de Carlos Miguel no Corinthians gira em torno de 4 milhões de euros (R$ 23 milhões). O valor foi reduzido na última renovação de contrato, feita na gestão de Duílio Monteiro Alves. Fernando Campos criticou Augusto Melo por não 'blindar' o arqueiro após a saída de Cássio.

- Todo mundo sabia do potencial do Carlos Miguel. Você perde o Cássio e não blinda o seu substituto com uma multa rescisória mais alta? Tu dá a titularidade da meta do Corinthians para um jogador interessante para o mercado europeu e não costura um contrato que dificulte uma saída futura... - começou.

- Termina sem dois ótimos goleiros e com mais um problema. Outro erro grotesco de uma diretoria que não parece ser a mudança administrativa que a instituição necessitava - completou o jornalista.