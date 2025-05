Jornalistas criticam atacante do Flamengo: ‘Sempre teve dificuldade’

Com um time misto, o Flamengo venceu o Botafogo-PB por 4 a 2, na última quarta-feira (21), no Estádio Maracanã, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida, o técnico Filipe Luís aproveitou para dar oportunidades a alguns atletas do elenco. Um deles foi Michael, que foi criticado pelos jornalistas Pedro Moreno e Francisco Aiello, do Sportv.

Durante o programa "Redação Sportv", os comunicadores avaliam de forma negativa a atuação do atacante na vitória sobre o Botafogo-PB. Para eles, o atleta teve problemas sérios em conseguir concluir jogadas com eficiência. Determinado cenário foi classificado como recorrente na trajetória do atleta.

- O Michael continua com uma dificuldade muito grande de concluir as jogadas. Ele constrói, inicia bem a jogada, corre e provoca o adversário, mas a definição ainda é muito deficiente. Seja para passe ou para a finalização - iniciou Francisco Aiello, antes de ser completado pelo companheiro de programa.

- Vamos falar a verdade também, essa parte nunca foi um ponto forte dele. Ele sempre foi um jogador de muita mobilidade e agressividade no ataque, além de ser muito comprometido com o jogo coletivo. O melhor período dele no Flamengo foi com o Renato Gáucho, em 2021. Mas creio que tenha sido um período a parte - concluiu Pedro Moreno.

Michael no Flamengo

Em baixa sob o comando de Filipe Luís, o atacante retornou ao clube carioca em agosto do ano passado. O reencontro aconteceu após uma passagem de destaque do jogador pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Contudo, Michael ainda não conseguiu colecionar atuações de destaque no segundo momento com a equipe rubro-negra.

Desde a chegada, o atleta tem frequentado constantemente o banco de reservas, e nas poucas oportunidades, tem sido alvo de críticas. Na atual temporada, foram 20 jogos disputados com apenas um gol marcado e uma assistência.