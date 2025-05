Pedro enaltece vitória do Flamengo e celebra minutagem após retorno de lesão

O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 4 a 2 na noite desta quarta-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pedro, camisa 9 rubro-negro, marcou o segundo gol da vitória que carimbou a vaga às oitavas de final. Após a partida, o atacante celebrou a atuação da equipe. Além disso, enalteceu a sua minutagem em campo. Essa foi a primeira vez que ele disputou uma partida inteira desde que retornou de grave lesão no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Feliz por voltar a jogar os 90 minutos pela primeira vez após o retorno. Fico feliz por isso, mais um passo dado nesse início, nesse retorno. São muitos jogos, parece que eu já estou mais tempo comentando esses dias, mas tem um mês, um mês e pouquinho que voltei. Então, ainda está nesse início. Fico feliz por disputar os 90 minutos, me sentindo cada vez melhor fisicamente, cada vez mais perto do 100%. E hoje, graças a Deus, foi um bom jogo não só meu, mas coletivo. Então, continuando essa pegada, trabalhando para melhorar ainda mais - disse Pedro após a partida, em entrevista ao "Prime Video".

Pedro durante a partida do Flamengo contra o Botafogo-PB (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Questão de ser titular ou não, é com o treinador. Eu tenho que procurar trabalhar o máximo nos treinamentos, aqui também nos jogos, e dar o meu melhor como eu venho fazendo. E recuperar jogando, né? Nos jogos que venho entrando, os minutos que eu venho jogando, vai me dando mais tempo de jogo e mais sequência fisicamente também - completou o centroavante, que voltou aos jogos do Flamengo há um mês e meio.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Flamengo e Botafogo-PB

O primeiro tempo no Maracanã contou com o domínio do Flamengo. Superior tecnicamente, mesmo com alguns titulares poupados, a equipe rubro-negra começou os trabalhos cedo, e balançou a rede do Botafogo-PB logo aos quatro minutos. Em jogada de escanteio, Danilo estufou a rede. Ditando o ritmo, o time mandante ampliou dois minutos depois, com Pedro.

O Belo saiu para o jogo após o tento do atacante, mas viu Varela ampliar o marcador aos 21', com assistência de Ayrton Lucas (de lateral para lateral). Em uma de suas raras saídas para o ataque, o Alvinegro descontou com Henrique Dourado aos 35 minutos. Lei do ex. Afinal, o Ceifador é ex-jogador do Flamengo. O gol contou com falha do goleiro Matheus Cunha.

continua após a publicidade

Segundo tempo

Com a mesma pressão do primeiro tempo, o Flamengo entrou em campo na segunda etapa balançando a rede. Aos três minutos, Cebolinha marcou o quarto gol rubro-negro. Com a larga vantagem no marcador, o técnico Filipe Luís colocou em campo jogadores que não vinham atuando, como Lorran e João Alves. Em contrapartida, chamou Arrascaeta para entrar no lugar de Cebolinha. O camisa 10 ficou fora do último jogo (empate com o Botafogo-RJ).

Apesar do controle de jogo rubro-negro, o Belo chegou ao segundo gol aos 23. Em sobra de escanteio, Rodrigo Alves acertou um bonito chute cruzado, sem chance para Matheus Cunha. Até o fim da partida, o Flamengo acumulou chances para ampliar o marcador, mas ficou com a vitória por 4 a 2.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real