Flamengo e Corinthians jogaram na última quarta-feira (21), na Copa do Brasil, às 21h30. Apesar do horário tradicional das transmissões de futebol da Globo, a emissora não exibiu as partidas. A vitória do Alvinegro foi exibida no sportv e no Premiere, enquanto o triunfo do Rubro-Negro foi transmitido no Prime Video. O Lance! te explica o motivo.

A Globo é detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil em TV aberta. Contudo, em 2023, a emissora firmou um novo contrato para exibir jogos do torneio apenas a partir das oitavas de final da competição. No horário da partida, estava em exibição a novela "Vale Tudo".

As partidas da fases anteriores às oitavas de final ficaram divididas entre os canais fechados da Globo, "SporTV" e "Premiere", e o streaming da Amazon, o "Prime Video". Globo e a Amazon são parceiras na negociação dos direitos de transmissão da competição até 2026.

Corinthians x Novorizontino

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0 e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto marcou nos acréscimos e garantiu a classificação da equipe, na Neo Química Arena, em São Paulo. No jogo ida, em Novo Horizonte, o time de Dorival Jr havia vencido pelo mesmo placar.

Flamengo x Botafogo-PB

O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 4 a 2 e carimbou a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Danilo, Pedro, Varela e Cebolinha marcaram os gols do Rubro-Negro no Maracanã. Henrique Dourado, ex-Fla, e Rodrigo Alves descontaram para o Alvinegro. No jogo de ida, a equipe do técnico Filipe Luís havia vencido por 1 a 0.

