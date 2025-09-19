Flamengo pretende formalizar reclamação contra a arbitragem na Conmebol; veja os pontos

O Flamengo pretende fazer uma reclamação formal na Conmebol por conta de decisões do árbitro Andrés Rojas na vitória por 2 a 1 diante do Estudiantes. Jogadores, técnico e diretor de futebol do clube carioca já se manifestaram contra o desempenho do colombiano no Maracanã. Além da ida à entidade, o Rubro-Negro também deve se posicionar em nota.

Os rubro-negros adotaram um tom de revolta após o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Para eles, a atuação de Andrés Rojas resultou, diretamente, no placar da partida no Rio de Janeiro. São pelos menos cinco pontos cruciais analisados que influenciaram na partida.

Confira os pontos

Expulsão incorreta de Gonzalo Plata Toque de mão de jogador do Estudiantes no gol do time argentino Pênalti não marcado em Samuel Lino Cartões amarelos sem critérios Instrução do 4° árbitro ao técnico do Estudiantes

Dos cinco momentos citados anteriormente, o que mais gerou revolta foi a expulsão de Plata. Na jogada, o atacante do Flamengo recebe um pontapé de Facundo Rodríguez. O árbitro, no entanto, interpretou que o equatoriano entrou de sola na jogada, resultando no cartão amarelo.

Reclamações após a partida

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, entrou no gramado ao término da partida para falar com o árbitro. Posteriormente, na zona mista, o dirigente português classificou o desempenho de Andrés Rojas como "escandaloso e vergonhoso".

- Era um pênalti para nós e o árbitro expulsou o Plata. No lance do gol deles a bola bate no braço do jogador. Isto não pode ser por acaso. Mais uma vez uma equipe que tem muito mais a posse de bola e que joga muito mais ao ataque tem mais cartões do que o adversário. No 1º tempo, um jogador do Estudiantes fez uma falta feíssima no Arrascaeta e o árbitro nem amarelo deu, e seria o segundo amarelo. Transformaram um pênalti para a gente em uma expulsão nossa - iniciou José Boto.

José Boto após a partida entre Flamengo e Estudiantes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- É escandaloso e vergonhoso a gente assistir a essas coisas na maior competição da América do Sul. Peço atenção à Conmebol para o jogo de volta, porque isto não pode se repetir! É importante alguém vir aqui e falar. Foi um escândalo o que aconteceu ali dentro - completou o dirigente.

Já Filipe Luís pediu o banimento do colombiano da Libertadores, e ainda reclamou da arrogância da autoridade em campo ao falar com os jogadores do Flamengo.

- Infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha o que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas, com cartões amarelos. Uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores, e uma permissividade muito grande com o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do Sr. Andrés leva com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. Um trabalho todo sendo prejudicado por um árbitro protagonista - analisou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

