Flamengo pretende formalizar reclamação contra a arbitragem na Conmebol; veja os pontos
Rubro-Negro venceu o Estudiantes no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo pretende fazer uma reclamação formal na Conmebol por conta de decisões do árbitro Andrés Rojas na vitória por 2 a 1 diante do Estudiantes. Jogadores, técnico e diretor de futebol do clube carioca já se manifestaram contra o desempenho do colombiano no Maracanã. Além da ida à entidade, o Rubro-Negro também deve se posicionar em nota.
Viña, do Flamengo, confirma instrução de 4° árbitro para técnico do Estudiantes
Flamengo
Plata se pronuncia após expulsão em Flamengo x Estudiantes
Flamengo
Diretor do Flamengo se revolta com arbitragem na Libertadores: ‘Escandalosa e vergonhosa’
Flamengo
Os rubro-negros adotaram um tom de revolta após o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Para eles, a atuação de Andrés Rojas resultou, diretamente, no placar da partida no Rio de Janeiro. São pelos menos cinco pontos cruciais analisados que influenciaram na partida.
Confira os pontos
- Expulsão incorreta de Gonzalo Plata
- Toque de mão de jogador do Estudiantes no gol do time argentino
- Pênalti não marcado em Samuel Lino
- Cartões amarelos sem critérios
- Instrução do 4° árbitro ao técnico do Estudiantes
Dos cinco momentos citados anteriormente, o que mais gerou revolta foi a expulsão de Plata. Na jogada, o atacante do Flamengo recebe um pontapé de Facundo Rodríguez. O árbitro, no entanto, interpretou que o equatoriano entrou de sola na jogada, resultando no cartão amarelo.
Reclamações após a partida
José Boto, diretor de futebol do Flamengo, entrou no gramado ao término da partida para falar com o árbitro. Posteriormente, na zona mista, o dirigente português classificou o desempenho de Andrés Rojas como "escandaloso e vergonhoso".
- Era um pênalti para nós e o árbitro expulsou o Plata. No lance do gol deles a bola bate no braço do jogador. Isto não pode ser por acaso. Mais uma vez uma equipe que tem muito mais a posse de bola e que joga muito mais ao ataque tem mais cartões do que o adversário. No 1º tempo, um jogador do Estudiantes fez uma falta feíssima no Arrascaeta e o árbitro nem amarelo deu, e seria o segundo amarelo. Transformaram um pênalti para a gente em uma expulsão nossa - iniciou José Boto.
- É escandaloso e vergonhoso a gente assistir a essas coisas na maior competição da América do Sul. Peço atenção à Conmebol para o jogo de volta, porque isto não pode se repetir! É importante alguém vir aqui e falar. Foi um escândalo o que aconteceu ali dentro - completou o dirigente.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Já Filipe Luís pediu o banimento do colombiano da Libertadores, e ainda reclamou da arrogância da autoridade em campo ao falar com os jogadores do Flamengo.
- Infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha o que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas, com cartões amarelos. Uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores, e uma permissividade muito grande com o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do Sr. Andrés leva com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. Um trabalho todo sendo prejudicado por um árbitro protagonista - analisou Filipe Luís, técnico do Flamengo.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias