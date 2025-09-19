Atitude de Danilo com árbitro após Flamengo x Estudiantes viraliza: ‘Vergonha’

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1 no Maracanã em jogo recheado de polêmicas de arbitragem no Maracanã. Uma delas aconteceu no segundo tempo, com a expulsão de Gonzalo Plata pelo árbitro Andres Rojas. Após o apito final, um dos membros da comissão de arbitragem esticou a mão para cumprimentar Danilo, que recusou. A cena viralizou nas redes sociais.

No primeiro tempo, torcedores do Flamengo reclamaram de um possível pênalti em Samuel Lino, não marcado pela arbitragem. Já na etapa final, as críticas ao árbitro foram ainda maiores por conta da expulsão de Plata, que recebeu o segundo cartão amarelo após lance no ataque. José Boto, Filipe Luís e jogadores do Rubro-Negro detonaram a arbitragem após a partida.

Como foi Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurrões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.