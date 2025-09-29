Jornalistas avaliam momento de Coutinho pelo Vasco: ‘Não conseguiu o ápice’

Diante da boa fase de Philippe Coutinho com a camisa do Vasco, os jornalistas Eric Faria e Vitor Sérgio Rodrigues destacaram o momento do camisa 10. Nesta temporada, o meia-atacante já contribuiu com 15 participações diretas em gols (11 gols e 4 assistências). Com isso, seu nome vem sendo novamente vinculado à Seleção Brasileira.

Jornalista pede titular do Vasco na Seleção Brasileira: ‘Merece ser testado’

Em suas redes sociais, Eric Faria destacou que Coutinho detém um talento puro, de uma geração rica do futebol brasileiro, que por algumas razões não conquistou grandes feitos com a camisa da seleção. O jornalista disse ainda que apoia o retorno do camisa 10 à Seleção Brasileira. Confira abaixo.

VSR analisa evolução de Philippe Coutinho no Vasco

Em canal pessoal no Youtube, VSR relembrou o tímido retorno de Coutinho ao Vasco. Segundo ele, a postura do craque nos últimos jogos mostra um jogador mais confiante em campo. O jornalista reforçou ainda que o camisa 10 fez o jogo acontecer na vitória do Vasco contra o Cruzeiro, mesmo sem fazer gol ou dar uma assistência.

- O Coutinho, que viveu uma época de incerteza, muito por conta da parte física, que gerava uma dúvida sobre o aproveitamento dele, acabou gerando uma falta de confiança no seu futebol. Em vários momentos você via que ele estava se segurando, com medo de não se machucar, e nos últimos jogos a gente enxerga um Coutinho muito mais solto e confiante, organizando o time do Vasco - disse, antes de finalizar

- A partida que ele fez contra o Cruzeiro, mesmo sem fazer gol ou dar uma assistência, é onde você olha e diz: “ele fez tudo funcionar”. O Coutinho fez o jogo do Vasco acontecer, todo momento próximo da linha da bola, aparecendo para receber um passe, foi um organizador do time. Então, em um time que tem que trabalhar muito bem a posse de bola, ele foi um organizador fantástico.

