Felipe Melo destaca a evolução de gigante da Série A no Brasileirão: ‘Trabalho bem feito’

Após a 25ª rodada do Brasileirão, o comentarista e ex-jogador Felipe Melo destacou a vitória do Vasco contra o Cruzeiro, no último sábado (27). Segundo ele, é nítida a evolução da equipe, que vem crescendo de rendimento, sob o comando de Fernando Diniz.

- O Vasco venceu o jogo contra o Cruzeiro, mas eu tenho que ressaltar a partida que a equipe fez. O Vasco conseguiu segurar o ímpeto do Cabuloso, que é um time que marca alto, com muita pressão, e já vi isso em alguns jogos fora de casa nesse Brasileirão. Então, você vê que o trabalho é bem feito quando o time vai crescendo, na medida que vem jogando junto, esse é o Vasco - disse, antes de completar.

- Agora eu preciso dizer, o Vasco deu aula contra o Cruzeiro. O meia que estava emprestado, jogando uma Série B, hoje é titular no Vasco (Barros). Isso é fruto de muito trabalho, sou fã do Diniz, é um cara que sempre tira o melhor dos atletas. O Vasco tem demonstrado isso, ao longo do campeonato, e ainda tem margem para melhorar - destacou.

Ex-jogador de Fernando Diniz, enquanto trabalhavam pelo Fluminense, Felipe Melo reforçou que o treinador busca arrancar o melhor de cada jogador. O comentarista citou o exemplo da jóia cruzmaltina, Rayan, que até pouco tempo não conseguia render com a camisa do Vasco.

- Agora, é chover no molhado falar do Diniz e de todo seu staff. Ele é um treinador que quando chega muda o ambiente, quem falava do Rayan até pouco tempo atrás? Daqui a pouco, o moleque vai sair por 40 milhões de euros, porque vai valer isso. Então, isso também é mérito do treinador, que tirou o melhor dele. Hoje você tem um lateral jogando no Vasco que é nível Seleção Brasileira, mérito do treinador também - disse.

Felipe Melo elogia contratações do Vasco para o Brasileirão

O ex-jogador defendeu ainda as contratações feitas pelo Cruzmaltino, na última janela de transferências. Felipe Melo destacou a chegada da dupla de zaga Robert Renan e Carlos Cuesta, e revelou que gostaria de contar com um dos defensores no Fluminense, ou até mesmo no Palmeiras, clube onde também tem grande identificação.

- Muita gente gosta de criticar, mas vamos elogiar também as contratações do Vasco. Olha a dupla de zaga que chegou, já estão ajudando. Pelo menos até hoje, se amanhã ou depois der errado, a questão não é essa. Mas hoje eu tenho que falar, não vão elogiar quem fez as contratações? Eu queria o Robert Renan no Fluminense, até mesmo no Palmeiras, mesmo com uma zaga muito boa. Digo do nível de importância do atleta, que caiu como uma luva no Vasco - finalizou Felipe Melo.