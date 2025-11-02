Jornalistas avaliam atuação de Neymar em Santos x Fortaleza

Neymar voltou a entrar em campo com a camisa do Santos, neste sábado (1°), após um longo período ausente em recuperação de lesão muscular. Ele entrou aos 21 minutos do 2º tempo no lugar de Victor Hugo. Apesar do retorno do camisa 10, o Santos não saiu do empate com o Fortaleza jogando em casa.

Sua atuação foi muito bem avaliada por jornalistas esportivos. A cobrança de falta inusitada também foi um ponto de destaque, assim como a atuação de Robinho Jr.

Quando a partida já estava empatada, Neymar teve a chance de desempatar Santos x Fortaleza. O meia teve uma cobrança de falta, na entrada da área, e resolveu fazer algo diferente. O camisa 10 correu para a bola, mas deu uma paradinha antes de bater. Na sequência, o goleiro Brenno fez uma grande defesa.

Ovacionado pela torcida, o camisa 10 mostrou-se participativo desde o banco de reservas, onde acompanhou o jogo de perto e chegou a contestar algumas decisões da arbitragem.

