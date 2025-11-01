menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Presença de Ancelotti em Vasco x São Paulo agita torcedores: 'Olé'

O técnico da Seleção Brasileira estará em São Januário neste domingo (2)

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
14:49
Carlo Ancelotti ficou bastante satisfeito com atuação do Brasil diante da Coreia do Sul.
imagem cameraCarlo Ancelotti ficou bastante satisfeito com atuação do Brasil diante da Coreia do Sul (Foto: Reprodução/CBF TV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará em São Januário neste domingo (2), para assistir à partida entre Vasco e São Paulo. Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi convocado após alguns cortes. O experiente Philippe Coutinho, o promissor Rayan e o goleiro Léo Jardim, são esperanças da torcida vascaína para a Seleção Brasileira. No São Paulo, o goleiro Rafael vive bom momento.

continua após a publicidade

O jogo entre Vasco e São Paulo, válido pela 31ª rodada, está marcado para às 20h30 (de Brasília). A partida antecede a última convocação da Seleção em 2025. Além de Carlo Ancelotti, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, também estará em São Januário.

Próxima convocação de Carlo Ancelotti

Na segunda-feira (3), o técnico italiano irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

continua após a publicidade

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no final de junho, Ancelotti tem viajado o País para acompanhar jogos de equipes brasileiras. Quando chegar ao São Januário para assistir ao confronto entre Vasco x São Paulo, Carlo Ancelotti irá completar o tour de visitas por estádios cariocas.

Brasil - Seleção Brasileira - Neymar
Brasil - Seleção Brasileira - Neymar
Lance!
Brasil x Alemanha - Final da Copa do Mundo de 2002 - Ronaldo Fenômeno
Em 1993 o Brasil apareceu pela primeira vez entre os 10 primeiros, com Romário, no Barcelona, ficando na segunda posição
Lance!

Neymar: 79 gols

(Foto: Vitor Silva/CBF)

  • Miniatura da imagem: Brasil - Seleção Brasileira - Neymar
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Brasil x Alemanha - Final da Copa do Mundo de 2002 - Ronaldo Fenômeno
  • Miniatura da imagem: Em 1993 o Brasil apareceu pela primeira vez entre os 10 primeiros, com Romário, no Barcelona, ficando na segunda posição
  • Miniatura da imagem:

Vasco x São Paulo

Como chegam as equipes: O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe soma quatro vitórias consecutivas e não sofreu gols nas últimas três, demonstrando solidez defensiva e eficiência coletiva.
Já o São Paulo passa por uma fase difícil: após uma sequência ruim, voltou a vencer o Bahia, mas ainda enfrenta pressão.

continua após a publicidade

Onde assistir: O confronto será transmitido ao vivo pela Cazé TV, Record e Premiere.

FICHA TÉCNICA:
📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

Fernando Diniz, técnico do Vasco
Uma vitória diante do São Paulo coloca o Vasco na briga pela vaga na Libertadores (Foto: Matheus Lima)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias