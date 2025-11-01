Presença de Ancelotti em Vasco x São Paulo agita torcedores: 'Olé'

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará em São Januário neste domingo (2), para assistir à partida entre Vasco e São Paulo. Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi convocado após alguns cortes. O experiente Philippe Coutinho, o promissor Rayan e o goleiro Léo Jardim, são esperanças da torcida vascaína para a Seleção Brasileira. No São Paulo, o goleiro Rafael vive bom momento.

O jogo entre Vasco e São Paulo, válido pela 31ª rodada, está marcado para às 20h30 (de Brasília). A partida antecede a última convocação da Seleção em 2025. Além de Carlo Ancelotti, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, também estará em São Januário.

Próxima convocação de Carlo Ancelotti

Na segunda-feira (3), o técnico italiano irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no final de junho, Ancelotti tem viajado o País para acompanhar jogos de equipes brasileiras. Quando chegar ao São Januário para assistir ao confronto entre Vasco x São Paulo, Carlo Ancelotti irá completar o tour de visitas por estádios cariocas.

Vasco x São Paulo

Como chegam as equipes: O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe soma quatro vitórias consecutivas e não sofreu gols nas últimas três, demonstrando solidez defensiva e eficiência coletiva.

Já o São Paulo passa por uma fase difícil: após uma sequência ruim, voltou a vencer o Bahia, mas ainda enfrenta pressão.

Onde assistir: O confronto será transmitido ao vivo pela Cazé TV, Record e Premiere.

FICHA TÉCNICA:

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).