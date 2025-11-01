Robinho Jr entou em campo no início do segundo tempo entre Santos e Fortaleza, substituindo Álvaro Barreal, em uma tentativa do técnico Vojvoda de buscar a vitória na Vila Belmiro. Na atuação ousada do garoto, destacou-se um lance plástico: chapéu duplo em cima dos marcadores rivais. Internautas foram a loucura com o lance. 🎩Confira a repercussão e veja o lance;

O duelo entre Santos e Fortaleza pelo segundo turno do Brasileirão marca o jogo de maior minutagem do Menino da Vila na equipe profissional, até então. Na próxima semana, o Robinho retorna a categoria sub-20 para jogar a decisão do Campeonato Paulista Sub-20, entre Santos e São Paulo.

A ida será no dia 9 de novembro, domingo, com mando do Peixe. O jogo será às 20h30 (de Brasília) na Vila Belmiro. Enquanto isso, a volta será no dia 16 de novembro, também um domingo, às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

Santos x Fortaleza marca retorno de Neymar após tempo afastado

Recuperado de uma lesão na coxa direita que o deixou fora dos últimos sete jogos, o camisa 10 volta a ficar à disposição do técnico Vojvoda e foi utilizado a partir dos 22 minutos no segundo tempo. Pelo segundo jogo seguido, Guilherme ficou no banco de reservas e entrou minutos após o camisa 10.

Essa foi a terceira lesão de Neymar na coxa nesta temporada. No dia 18 de setembro, o jogador teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Desde o início da semana, ele tem treinado com o grupo e mostrado desenvoltura para retornar à equipe.

