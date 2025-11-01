De volta ao Santos, Caio Ribeiro faz apelo à Neymar: 'Abre mão'

Caio Ribeiro publicou uma mensagem direcionada a Neymar Jr em seu Instagram, a sete meses do início da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Santos, que esteve ausente das convocações de Carlo Ancelotti, se recuperou da lesão, está entre os relacionados para o duelo entre Santos e Fortaleza, às 16h (de Brasília).

O ex-atleta ressaltou a importância de Neymar para as aspirações brasileiras no Mundial. O comentarista pediu dedicação total ao jogador durante os próximos meses.

Caio Ribeiro envia recado a Neymar sobre Copa do Mundo

"Galera, segunda-feira tem convocação da Seleção Brasileira e o Neymar não estará na lista do Ancelotti. Fica faltando só mais uma data FIFA lá no ano que vem. Será que ainda dá tempo?

A questão do Neymar não é técnica, é somente física, né? Se o Neymar, lá em março, na última data FIFA, um pouquinho antes da Copa do Mundo, tiver com sequência e ritmo de jogo e livre das lesões, ele vai estar na Copa do Mundo.

Eu acho que o Neymar hoje, já num outro momento de carreira, apesar de ser um craque, ele não consegue mais fazer beirada. Eu vejo o Neymar jogando de duas maneiras, ou como um 10, marcando ali um volante flutuando nas costas do centroavante, ou como um falso 9.

Hoje, outubro de 2025, o Neymar está fora da Copa. Não por a qualidade, pelos problemas físicos. Não dá para você chegar numa Copa do Mundo a 50, 60% de preparo. Você tem que estar voando. Dá tempo de recuperar. E eu espero que lá em março, na última convocação, ele esteja muito melhor do que está agora.

O Brasil precisa de você. O Hexa passa pela tua presença em campo. Você é ídolo da torcida, você tem o respeito dos jogadores, você tem o respeito dos adversários. Talvez essa seja a sua última Copa do Mundo.

São seis meses de sacrifício, cara. Abre mão um pouquinho da tua vida pessoal e se dedica. Foca no condicionamento físico, em ter ritmo de jogo, em recuperar força. Liga pro teu amigo Messi. Pergunta se não valeu a pena. Ele agora, além de um dos maiores de todos os tempos, pode pôr a cabeça no travesseiro e dizer que também é campeão do mundo. Você também pode ser."

Neymar: 79 gols (Foto: Vitor Silva/CBF)









Feitos pela Seleção Brasileira

A trajetória de Neymar pela Seleção Brasileira inclui 128 partidas disputadas, com 79 gols marcados e 59 assistências. O atacante participou das Copas de 2014, 2018 e 2022. Entre suas conquistas com a camisa verde-amarela estão a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.