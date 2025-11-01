menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Fala de Roger Flores sobre Palmeiras na Libertadores irrita torcedores

Equipe de Abel Ferreira reverteu larga desvantagem contra a LDU

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
13:35
Roger Flores faz no Seleção Sportv
imagem cameraRoger Flores em edição do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Durante a edição do "Seleção Sportv", desta sexta-feira (31), Roger Flores argumentou que o domínio do Palmeiras diante da LDU no Allianz Parque foi tão grande, que não proporcionou condições para chamar o jogo de "épico". A declaração foi mal recebida entre torcedores, que consideraram uma desvalorização do feito.🗣️Confira a declaração e a repercussão:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Acho que não aconteceu nada de extraordinário mesmo. Semana passada eu disse que não me surpreenderia se o Palmeiras se classificasse, e foi isso. Achei um jogo natural. A remontada é maravilhosa, mas o jogo em si foi normal. Não teve aquele drama todo, aquele jogo épico. O Palmeiras jogou de forma natural, sem precisar fazer força. Fui vendo o jogo e dava para sentir que faria os gols que precisasse. Sem drama, e foi o que aconteceu - argumentou Roger.

Palmeiras faz 4 x 0 na LDU e arranca classificação para final

O Allianz Parque viveu mais uma de suas noites inesquecíveis. Com uma atuação maiúscula durante os 90 minutos, o Palmeiras goleou a LDU por 4 a 0, revertendo a desvantagem de 3 a 0 sofrida em Quito e garantindo vaga na final da Conmebol Libertadores.

A classificação foi comemorada de forma efusiva pelos jogadores, comissão técnica e, principalmente, pelos quase 40 mil torcedores que empurraram o time do início ao fim.

Raphael Veiga-Palmeiras-São Paulo-Paulistão-Arbitragem
Raphael Veiga-Palmeiras-São Paulo-Paulistão-Arbitragem
LIBERTADORES 2023, PALMEIRAS X ATLETICO-MG - Dudu
Willian Bigode Palmeiras
Lance!
Lance!

Raphael Veiga: 106 gols

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

  • Miniatura da imagem: Raphael Veiga-Palmeiras-São Paulo-Paulistão-Arbitragem
  • Miniatura da imagem: LIBERTADORES 2023, PALMEIRAS X ATLETICO-MG - Dudu
  • Miniatura da imagem: Willian Bigode Palmeiras
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:

Centenas de palmeirenses se reuniram nas ruas próximas ao centro de treinamento, formando um corredor humano com sinalizadores, bandeiras e cantos que embalaram o time rumo ao estádio.

Com a goleada, o Palmeiras não apenas garantiu sua vaga na decisão continental, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, como também consolidou o grande momento da equipe na temporada. A vitória coroou uma noite em que futebol, entrega e paixão se encontraram — exatamente como Abel Ferreira havia previsto.

  Matéria
  • Mais Notícias