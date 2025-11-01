menu hamburguer
Cobrança de falta com paradinha de Neymar não é inédita; veja

Lance do camisa 10 chamou atenção na partida contra o Fortaleza

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
19:18
Atualizado há 6 minutos
Santos sonha com permanência de Neymar (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraNeymar cobrou falta com paradinha (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar voltou aos gramados para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento. O camisa 10 não marcou e chegou a dar uma assistência 'sem querer', mas o lance que mais chamou atenção foi uma cobrança de falta com paradinha, um tanto curiosa, mas não inédita.

Neymar cobrou uma falta na entrada da área pelo Santos e decidiu inovar com uma paradinha. O lance surpreendeu o público e exigiu grande defesa do goleiro Brenno (veja abaixo).

Nas redes sociais, a cobrança de Neymar em Santos x Fortaleza teve rápida repercussão, com internautas afirmando que o lance nunca tinha acontecido. 

Em 2003, pelo Vasco, Marcelinho Carioca, um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro, executou uma cobrança de falta usando a mesma técnica da paradinha. Diferente do lance deste domingo (1º), na Vila Belmiro, a bola entrou, ajudando o Vasco a construir um placar histórico de 6 a 4 sobre o Goiás.

Veja abaixo a cobrança de Marcelinho Carioca

Veja a cobrança com paradinha de Neymar pelo Santos

Empate ruim no retorno do craque

O Santos não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Peixe ficou no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da competição.

O grande destaque da partida foi o retorno de Neymar, que entrou aos 21 minutos no lugar de Victor Hugo. Ovacionado pela torcida, o camisa 10 mostrou-se participativo desde o banco de reservas, onde acompanhou o jogo de perto e chegou a contestar algumas decisões da arbitragem.

O Leão do Pici abriu o placar ainda no primeiro tempo com gol de Adam Bareiro. O empate teve participação direta do ídolo santista: Neymar deu o passe para o zagueiro Adonis Frías, que, ao tentar o cruzamento, viu a bola tocar em Bruno Pacheco e desviar para o gol aos 28 minutos do segundo tempo.

Marcelinho Carioca
Marcelinho Carioca usou o mesmo recurso em 2003 (Foto: Reprodução)

