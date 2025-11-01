Cobrança de falta com paradinha de Neymar não é inédita; veja
Lance do camisa 10 chamou atenção na partida contra o Fortaleza
Neymar voltou aos gramados para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento. O camisa 10 não marcou e chegou a dar uma assistência 'sem querer', mas o lance que mais chamou atenção foi uma cobrança de falta com paradinha, um tanto curiosa, mas não inédita.
Neymar cobrou uma falta na entrada da área pelo Santos e decidiu inovar com uma paradinha. O lance surpreendeu o público e exigiu grande defesa do goleiro Brenno (veja abaixo).
Nas redes sociais, a cobrança de Neymar em Santos x Fortaleza teve rápida repercussão, com internautas afirmando que o lance nunca tinha acontecido.
Em 2003, pelo Vasco, Marcelinho Carioca, um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro, executou uma cobrança de falta usando a mesma técnica da paradinha. Diferente do lance deste domingo (1º), na Vila Belmiro, a bola entrou, ajudando o Vasco a construir um placar histórico de 6 a 4 sobre o Goiás.
Veja abaixo a cobrança de Marcelinho Carioca
Veja a cobrança com paradinha de Neymar pelo Santos
Empate ruim no retorno do craque
O Santos não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Peixe ficou no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da competição.
O grande destaque da partida foi o retorno de Neymar, que entrou aos 21 minutos no lugar de Victor Hugo. Ovacionado pela torcida, o camisa 10 mostrou-se participativo desde o banco de reservas, onde acompanhou o jogo de perto e chegou a contestar algumas decisões da arbitragem.
O Leão do Pici abriu o placar ainda no primeiro tempo com gol de Adam Bareiro. O empate teve participação direta do ídolo santista: Neymar deu o passe para o zagueiro Adonis Frías, que, ao tentar o cruzamento, viu a bola tocar em Bruno Pacheco e desviar para o gol aos 28 minutos do segundo tempo.
