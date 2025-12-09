Jornalistas apontam chances do Flamengo na Copa Intercontinental

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), pelo Derby das Américas, na Copa Intercontinental de 2025, em Doha, no Catar. Para a ocasião, o Lance! buscou opiniões de jornalistas sobre até que fase o Rubro-Negro pode chegar na atual edição do torneio da Fifa.

Diante do compromisso contra o clube mexicano, os jornalistas Paulo Calçade, da ESPN, e Victor Canedo previram uma vitória rubro-negra. A opinião foi compartilhada com os colunistas do Lance!, Eduardo Tironi, Gustavo Fogaça, o Guffo e Lúcio de Castro, que ainda destacou um fator decisivo para o triunfo do clube carioca.

— Não ter que jogar com o time principal contra o Mirassol e poder antecipar a viagem me parece ser muito chave para responder a essa pergunta. Provavelmente o que vai ajudar muito contra o Cruz Azul na quarta-feira. Depois de um calendário insano, comemorações, fuso, essa folga deve ser a chave — disse Lúcio de Castro.

Também de forma unânime, os quatro comentaristas afirmaram que o Flamengo deve chegar na final do torneio. Após uma possível vitória sobre o Cruz Azul, o Rubro-Negro encara o Pyramids, do Egito, para só depois, enfrentar o PSG, na final.

Diante de uma possível decisão contra o clube francês, Calçade, Guffo, Tironi, Canedo e Lúcio de Castro, previram um confronto difícil. Mas a imprevisibilidade do futebol pode gerar surpresas.

— Joga a Final com o PSG. O problema é a diferença de momento na temporada. O Fla deveria estar de férias e o PSG só está na metade da jornada — destacou Paulo Calçade.

— Chega na final e com chance de ser campeão — concluiu Eduardo Tironi.

Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo treinou na última segunda-feira (8) em Doha, no Catar, pela primeira vez com o elenco praticamente completo. Os jogadores ficaram participaram do empate por 3 a 3 com o Mirassol no último sábado (6), pela última rodada do Brasileirão, chegaram ao local de disputa da Copa Intercontinental pela manhã e já foram a campo na atividade comandada pelo técnico Filipe Luís.

Dyogo Alves, Evertton Araújo, Michael e Wallace Yan, que deixaram o Brasil no início da tarde de domingo (7) em voo comercial, integraram normalmente o treinamento às 16h (horário local, 10h de Brasília) no CT Al Ersaal. Esta é a segunda sessão de treino da equipe na cidade-sede do torneio da Fifa

Filipe Luís, contudo, não tem o grupo 100% à disposição. Pedro segue em tratamento da lesão na coxa esquerda junto ao departamento médico do clube e não participou da atividade com os companheiros. Ele faz exercícios no campo junto dos fisioterapeutas do clube. O Rubro-Negro, por sua vez, trata a situação do atacante com cautela, e a tendência é que o camisa 9 não esteja à disposição para enfrentar o Cruz Azul na quarta-feira (10).

O Flamengo volta a treinar no mesmo horário nesta terça-feira (9) no CT Al Ersaal, a última sessão antes da estreia na Copa Intercontinental. Mais cedo, às 13h45 (horário local, 7h45 de Brasília) o técnico Filipe Luís concede entrevista coletiva no estádio Ahmad bin Ali.