A história do primeiro tetracampeonato brasileiro na Libertadores está eternizada. O documentário "Donos da América - A Conquista da Glória Inédita" é uma produção original do Lance!, que mergulha nos detalhes, na emoção e nos bastidores da final épica entre Flamengo e Palmeiras, decidida com um gol de Danilo em Lima.

"Donos da América - A Conquista da Glória Inédita" é o primeiro documentário produzido no Brasil sobre a final da Libertadores que colocou frente a frente Flamengo e Palmeiras no jogo mais aguardado do século. Um curta de 35 minutos que mergulha nos bastidores da decisão, mostrando como esse confronto ultrapassou o campo e virou um marco na história do futebol brasileiro.

Histórias de quem viveu esse jogo intensamente. Entrevistas com os heróis da conquista - Rossi, Leo Ortiz, Saul -, além de depoimentos inéditos dos ídolos rubro-negros Mancuso e Zico.

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras valia mais do que um título. Representava o último capítulo de uma rivalidade que tomou proporções inéditas no país. Dois clubes gigantes disputando, ano após ano, taças, protagonismo e narrativas que moldaram toda uma geração de torcedores. Uma decisão carregada de expectativa e simbolismos.

O documentário acompanha os dois times desde a semana que antecedeu a final: treinos, entrevistas, ambiente nas concentrações, clima nas ruas e a preparação emocional de dois clubes acostumados a conviver com decisões. Mostramos o olhar dos torcedores de Flamengo e os torcedores de Palmeiras, especialistas, setoristas e repórteres que sentiram de perto o peso da Libertadores e o que essa decisão representava para cada lado.

Ao longo do filme, vemos como a final mexeu com o país inteiro. O Flamengo - de Arrascaeta, Bruno Henrique, Rossi e Filipe Luis - chegando com a força de sua torcida e o sonho de retomar o protagonismo continental. Os milhares de torcedores que lotaram os arredores do aeroporto do Galeão para emanar boas energias ao time em mais um AeroFla.

Do outro lado, o Palmeiras - de Vitor Roque, Flaco Lopez e Raphael Veiga - defendendo uma era vitoriosa, sob a regência do técnico Abel Ferreira. Era mais do que um jogo: era a disputa por um lugar definitivo na história.

O filme revisita a tensão pré-jogo, o impacto dos bastidores, as emoções das torcidas e, claro, a festa em Lima, no peru, e no Rio de Janeiro após a decisão. Um registro direto e vivido de perto. O futebol contado por quem o vive no calor do dia a dia.

"Donos da América" é um documento sobre uma final que marcou uma época. Sobre Flamengo e Palmeiras no auge de suas forças. Sobre a Libertadores em sua forma mais intensa. Sobre um confronto que ajudou a definir a identidade do futebol brasileiro no século 21.

Um filme que registra a memória de uma decisão histórica. Uma produção LANCE!.

