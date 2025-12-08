Flamengo tem quatro representantes e craque na Seleção do Brasileirão; veja lista

Em evento realizado na Zona Sul do Rio, a CBF anunciou a seleção do Campeonato Brasileiro, que contou com quatro jogadores do Flamengo, time campeão do torneio. Como a delegação rubro-negra está no Qatar para a disputa do Mundial de Clubes, ídolos flamenguistas representaram os atletas no momento da entrega dos prêmios. O troféu de craque do torneio também vai para a Gávea.

Rossi ficou com o posto de melhor goleiro. Quem recebeu o troféu do argentino foi Raul Plasmann, campeão em 1981 com a camisa do Flamengo. A linha defensiva contou com Léo Pereira, titular durante toda a trajetória do eneacampeonato. Ele foi representado por Ronaldo Angelim, autor do gol do hexacampeonato em 2009.

— Muito feliz por esse momento, essa coroação de um ano de muita consistência do coletivo. Estou muito feliz por esse prêmio individual. Estou bem representado por esse monstro Ronaldo Angelim — disse Léo Pereira.

Nos volantes, Jorginho fez dupla com Lucas Romero, do Cruzeiro. O meio-campista rubro-negro, que chegou ao clube no meio do ano, foi um dos grandes destaques da reta final do Brasileirão. Júnior, outro ídolo do Fla, foi ao palco receber o prêmio do jogador ítalo-brasileiro.

Jorginho, do Flamengo, festejado pelo ídolo Júnior (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Para o Jorginho esse prêmio vai ter um significado muito grande, pois ele fez a carreira fora do Brasil. Acredito que ficará num lugar especial, tudo o que aconteceu na vida dele tem uma relevância muito grande na carreira. Espero que ele seja muito feliz em Doha — disse "Maestro" Júnior.

Com a camisa 10, Arrascaeta foi escolhido um dos melhores meias do torneio. Seguindo o cronograma, Petkovic, um dos heróis do hexa, recebeu o troféu.

Arrascaeta recebe o prêmio de Craque do Brasileirão

Em sua temporada mais artilheira pelo Flamengo, Arrascaeta, o camisa 10 da Gávea, recebeu o prêmio de Craque do Brasileirão.

— Muito feliz por receber o prêmio de melhor jogador do campeonato. O premio vai ficar em boas mãos com o Pet - disse Arrascaeta.

Pedro, do Flamengo, recebe o prêmio de gol mais bonito

Camisa 9 do Flamengo, Pedro levou o prêmio de gol mais bonito do Brasileirão. Nunes foi quem recebeu o troféu. O gol em questão foi contra o Vitória no Maracanã, na goleada por 8 a 0.

Flamengo entra em campo nesta quarta-feira

O Flamengo encara o Cruz Azul, do México, pelo Dérbi das Américas no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira.