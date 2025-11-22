Jornalistas analisam chances do Goiás na última rodada da Série B; clube pode garantir acesso

O Goiás disputa a última rodada da Série B contra o Remo e só depende dele mesmo para garantir o acesso a série A do Brasileirão. A partida acontece neste domingo (22), às 16h30 (de Brasília), no Mangueirã, em Belém, no Pará, com transmissão da ESPN e o Disney+. Os narradores do confronto analisaram as chances do Verdão.

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções para o torcedor do Goiás, que depende apenas dele mesmo para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro. O jogo será narrado exclusivamente pelo jornalista Fefux Ribeiro e comentado por Celso Ardegh, que analisaram os caminhos para o Alviverde confirmar o acesso fora de casa.

—O Goiás é um time que rende muito bem fora de casa. É uma equipe mais reativa do que propositiva, e isso combina com o cenário de um Remo que precisa se lançar ao ataque. Mesmo jogando no Mangueirão, o Goiás deveria manter a postura de esperar, se fechar bem e explorar contra-ataques, algo que faz com muita qualidade. Sem desespero, entendendo o momento da tabela e controlando as ações, o Goiás pode tirar vantagem dessa característica.— Comenta o jornalista esportivo Celso Ardegh.

Por outro lado, Ribeiro destaca o emocional do clube, que pode retornar a Série A, após duas temporadas.

—Será um jogo incrível. O Goiás fez um primeiro turno de campeão, oscilou na reta final, mas chega vivo e com condições reais de acesso. O trabalho do Fábio Carille reorganizou a equipe, que agora precisa controlar as emoções em um ambiente hostil, que certamente estará lotado. Se o Goiás conseguir frustrar o Remo, inverter o ambiente e manter a frieza, pode capitalizar e conquistar o acesso. — Analisa Fefux Ribeiro.

O Goiás inicia a partida na quarta colocação, com 61 pontos, e não precisa de ninguém para garantir acesso. O histórico recente do confronto mostra equilíbrio, mas o alviverde chega motivado pela campanha como visitante, uma das melhores da competição.

O que está em jogo e os cenários da última rodada da Série B

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro definirá as três vagas restantes no G-4 e a última equipe rebaixada para a Série C neste domingo (23). Cinco equipes disputam o acesso à elite, enquanto outras três batalham para evitar o descenso.

Com uma rodada a disputar, a classificação tem: Coritiba (65 pontos, já com acesso garantido), Athletico-PR (62), Criciúma (61), Goiás (61), Chapecoense (59) e Remo (59). Na briga pelo título, o Coxa joga por um empate contra o rebaixado Amazonas para confirmar a taça. O Furacão, três pontos atrás, precisa vencer o América-MG e torcer por derrota do rival para superar o líder no critério de vitórias.

As combinações para o acesso são as seguintes:

Athletico-PR: garante vaga com empate diante do América-MG.

Criciúma: sobe se vencer o Cuiabá; em caso de empate, depende de tropeços de Chapecoense ou Goiás.

Goiás: assegura o acesso vencendo o Remo; com empate, precisa de tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma.

Chapecoense: precisa vencer o Atlético-GO e torcer por tropeço de Goiás ou Criciúma, ou derrota do Athletico-PR.

Remo: precisa vencer o Goiás e torcer por tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma.

Briga contra o rebaixamento à Série C

Na parte inferior da classificação, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados. A última vaga aberta envolve Ferroviária (17º), Botafogo-SP (16º) e Athletic (15º). Nenhum deles se enfrenta diretamente. Athletic e Botafogo-SP, ambos com 41 pontos, permanecem na Série B com vitórias simples e, em caso de empate, dependem de tropeço da Ferroviária. A equipe de Araraquara precisa vencer o Operário-PR e torcer por tropeço de um dos dois concorrentes.

Oito partidas da rodada final serão disputadas no domingo, às 16h30 (de Brasília). Vila Nova e Volta tiveram duelo antecipado e ficaram no empate por 2 a 2, enquanto Novorizontino e CRB se enfrentam neste sábado (22), às 19h30.