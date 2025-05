Jornalista se revolta com nova atitude de Neymar: ‘Desrespeito’

Neymar voltou a ser alvo de críticas após aparecer na final do torneio da Kings League, no último domingo (18), no Allianz Parque. Na ocasião, ele foi presenciar a conquista do título da Fúria FC, time o qual é presidente. No mesmo dia, o Santos perdeu para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ao analisar o caso, o jornalista Thiago Asmar, também conhecido como "Pilhado", detonou o atacante.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Bate-Pronto", da "Jovem Pan Esportes", o comunicador não poupou críticas ao camisa 10. Para Pilhado, a ação do jogador foi um falta de respeito com o torcedor do Santos, que viu o clube se afundar na zona de rebaixamento com a derrota para o rival estadual.

- O Corinthians jogou o Santos no buraco. O Santos segue com apenas cinco pontos conquistados, em 27 disputados. Gente, isso é ridículo. E aí, vem a minha crítica ao Neymar. Porque muita gente baba ovo dele, mas me desculpa, ele pede. Ele está implorando para ser criticado pela mídia - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- No dia que o Santos perde para o seu maior rival e se firma como uma chacota, nesse início de Campeonato Brasileiro, o Neymar tá fazendo penteado na hora do jogo. Como se fosse um influenciador. Ele é jogador de futebol. São R$ 20 milhões por mês. Não é para ele ir em jogo de liga amadora e comemorar titulozinho com o time dele. É um desrespeito com o torcedor do Santos - concluiu.

➡️ Neymar terá semana decisiva para o retorno ao Santos; confira previsão

Neymar no Santos

Sem poder atuar, por conta de uma lesão na coxa esquerda, o camisa 10 tem sido uma ausência frequente nos campos pela equipe santista. No último domingo (18), o atleta se quer esteve na Neo Química Arena para presenciar a derrota do Santos para o Corinthians, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

A ausência foi motiva pela presença na final da Kings League Brasil. Neymar é um dos presidentes da equipe Fúria FC. Na decisão, o clube conquistou a taça inédita do torneio em uma disputa de shoot outs, após empate em 5 a 5 com o Dendele FC no tempo normal.