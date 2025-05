Final da Kings League supera público de seis dos dez jogos da rodada do Brasileirão

A primeira edição Kings League Brasil chegou ao fim na noite do domingo (18) e terminou com o título da Furia FC, time presidido por Neymar e Cris Guedes. A partida aconteceu no Allianz Parque, estádio que pertence ao Palmeiras, e contou com a presença de 40.027 torcedores, que esgotaram todos os ingressos à venda. A marca alcançada é maior que o público de seis dos dez jogos disputados na rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A 9ª rodada da Série A foi marcada por quatro grandes clássicos, que levaram milhares de torcedores aos estádio e lideram o ranking de maiores bilheterias neste fim de semana. Entretanto, a decisão inédita da Kings League no Brasil levou mais gente ao jogo do que outros duelos grandes do Campeonato Brasileiro, como São Paulo x Grêmio, que contou com 34.579 pagantes no Morumbis. Vasco x Fortaleza, em São Januário, também ficou atrás na lista, com 12.451 espectadores pagantes.

O menor público da rodada foi em RB Bragantino e Palmeiras, que aconteceu no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O confronto que valia a liderança do Brasileirão teve apenas 6.601 pagantes, uma ocupação seis vezes menor do que a arena palmeirense recebeu dos fãs da Kings League.

continua após a publicidade

Os jogos que ficaram com o público maior que a partida da Kings League foram os clássicos. Os quatro duelos de rivais superaram a marca dos 40 mil do Allianz. Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Santos diante de 46.535, enquanto Bahia e Vitória jogaram para 47.300 pagantes na Fonte Nova.

Os dois primeiros foram os clássicos mineiro e carioca. No Maracanã, 50.255 pagantes (e 54 mil de público total) viram o empate sem gols entre Flamengo e Botafogo. No Mineirão, Cruzeiro e Atlético-MG colocaram o maior público da rodada na competição, com 61.106 torcedores, e o placar também terminou zerado.

continua após a publicidade

A competição idealizada por Piqué estreou no Brasil neste ano e teve seus jogos realizados na Kings League Arena, em um campo localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Banijay Estúdios, que abriga a Oreo Arena (naming rights original do espaço) tem capacidade para cerca de 500 torcedores, valor que não chega a 2% da ocupação do duelo entre Furia e Dendele no Allianz.

O jogo gerou um grande engajamento do público não só pela final em si, mas pelos personagens envolvidos, como o próprio Neymar, que atraem a presença do público nos estádios. Além disso, a competição contou com uma competição de pênaltis e shoot outs no pré-jogo e um show do cantor MC Hariel.

➡️ Bastidores: entenda atuação de Neymar em domingo decisivo no Santos e na Kings League

Além do título, a Furia já havia conquistado uma vaga para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece em Paris, na França, entre 1º a 14 de junho. Além do time comandado por Neymar, o Dendele, vice-campeão, e os semifinalistas Desimpedidos Goti e Fluxo FC também vão representar o Brasil na etapa internacional.

Allianz Parque recebeu torcedores para a final da Kings League Brasil, no Allianz Parque. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

Veja os públicos da rodada no Brasileirão em comparação com a Kings League