Eduardo Paes manda recado para Neymar após título da Kings League

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, mandou um recado para Neymar após o títilo da Fúria na Kings League. O camisa 10 do Santos divide a presidência da equipe de Fut 7 com o amigo empresário Cris Guedes e esteve presente na final do torneio, que aconteceu no último domingo (18), no Allianz Parque, em São Paulo.

Através de uma publicação nas redes sociais, Eduardo Paes expressou o desejo de colocar a cidade do Rio de Janeiro como sede do Mundial da Kings League. Além disso, afirmou o interesse de trazer um Major de CS, torneio de jogo de vídeo game, para a cidade.

Para conseguir alcançar determinado objetivo, ele pediu a ajuda de Neymar. Ao realizar o pedido, ele citou a conquista da Fúria no evento "Reload", torneio de Rainbow Six, que aconteceu no último final de semana, no Rio de Janeiro.

- Final de semana de esports no Rio com o Reload na Arena Carioca 1 e a Fúria levando o título! Já virou tradição: evento aqui, Brasil campeão. ô avisando: tá na hora de trazer um Major de CS e os mundiais da Kings League pro Rio. Bora, Neymar? - publicou Eduardo Paes nas redes sociais.

➡️ Neymar será anfitrião de evento em data de jogo da Seleção Brasileira

Neymar e Fúria

O camisa 10 do Santos é um dos empresários por trás da organização da Fúria. Além de possuir um clube nos torneios da Kings League, a empresa também se destaca no torneio dos gamers, tendo times em jogos como Rainbow Six, CS 2 e League of Legends.

