Fora de Campo

Jogador do Corinthians recebe entrada forte e web reage: ‘Não sei como’

Timão vence primeiro tempo em São Januário por 1 a 0

David, atacante do Vasco, faz falta em Raniele, do Corinthians
imagem cameraDavid, atacante do Vasco, faz falta em Raniele, do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
17:02
Atrás no placar, o atacante David, do Vasco, acrescentou mais intensidade na marcação e acabou protagonizando uma cena que preocupou os torcedores do Corinthians. No lance, Raniele fica com o tornezelo preso na perna do jogador do Vasco, que foi advertido pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima com um cartão amarelo. O jogador do Corinthians permaneceu em campo.

Com gol de Maycon e assistência de Bidu, o Corinthians vence o primeiro tempo contra o Vasco por 1 a 0, em São Januário.

Vasco x Corinthians

O treinador Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Corinthians. A principal alteração foi a entrada do atacante David no lugar do argentino Vegetti. Com o argentino no banco, Coutinho vai assumir a braçadeira de capitão.

Time de Fernando Diniz em Vasco x Corinthians: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; David (Técnico: Fernando Diniz)

O Corinthians atravessa uma fase difícil no Brasileirão, acumulando seis jogos sem vitória. A equipe segue desfalcada de nomes importantes: os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez, que também estão fora.

O Corinthains entra em campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Maycon, Charles, Breno Bidon, Kayke e Gui Negão.

