Jornalista se retira de programa após embate com Mauro Cezar; veja

O jornalista Mauro Cezar Pereira teve embate com um companheiro de programa nesta sexta-feira (14). Trata-se de Arnaldo Ribeiro. Os dois comunicadores protagonizaram um "climão" durante a live do "Posse de Bola", do site "UOL Esporte".

Mauro Cezar x Arnaldo Ribeiro

A mesa redonda do programa, também composta pelos jornalistas José Trajano, Eduardo Tironi, Juca Kfouri e Danilo Lavieri, debatia a polêmica fala de Leila Pereira sobre o gramado sintético. Contudo, Mauro julgou que os companheiros dedicaram muito tempo ao assunto. No momento, o "Posse de Bola" já registrava 46 minutos de live.

A manifestação do jornalista aconteceu durante a fala de Arnaldo, que não gostou do tom imposto pelo companheiro de trabalho e se retirou do programa. Mauro cobrava um debate acerca do jogo entre Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca.

- Posso fazer uma pergunta? Vai dar tempo de falarmos do Fla-Flu ou vamos ficar falando sobre a Leila até amanhã de manhã? Gente, pelo amor de Deus. Para de falar de cartola. Vai ter mais um Fla-Flu no próximo domingo, e estamos aqui falando de cartola. Vamos falar só cinco minutos do jogo. É muito futebol paulista - questionou Mauro Cezar Pereira, antes do abandono do companheiro de programa.

- Vamos fazer o seguinte Mauro, eu saio daqui e vocês continuam - rebateu Arnaldo Ribeiro.

Após o embate entre os jornalistas, o programa seguiu normalmente pelos 10 últimos minutos de live, mas sem a presença de Arnaldo Ribeiro. No período, José Trajano, Eduardo Tironi, Juca Kfouri, Danilo Lavieri e Mauro Cezar Pereira abordaram a final do Campeonato Carioca de 2025.

