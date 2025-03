A série Ted Lasso, um dos maiores sucessos da Apple TV+, acaba de receber uma notícia que alegrou os fãs ao redor do mundo: a confirmação oficial de sua quarta temporada. Após meses de especulação e ansiedade, foi anunciado que a comédia aclamada pela crítica retornará com novos episódios, trazendo de volta o carismático treinador Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A terceira temporada, lançada em 2023, foi inicialmente planejada como o desfecho da história. O final da temporada, com Ted retornando aos Estados Unidos para ficar mais perto de seu filho, deixou muitos acreditando que a jornada de AFC Richmond havia chegado ao fim. No entanto, a popularidade avassaladora da série, combinada com o desejo dos fãs e da equipe criativa, abriu caminho para essa continuação.

➡️ Neymar quebra mistério e solta vídeo da canção misteriosa; assista

Ted Lasso conquistou não apenas o público, mas também a crítica, acumulando mais de 13 prêmios Emmy, incluindo Melhor Série de Comédia.

Embora detalhes sobre o enredo da quarta temporada de Ted Lasso ainda sejam escassos, especula-se que a quarta temporada pode explorar a vida de Ted nos EUA ou seu eventual retorno ao clube inglês, possivelmente até assumindo o comando de um time feminino, como ele mencionou em uma entrevista recente no podcast New Heights.

continua após a publicidade