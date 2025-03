Mauro Cezar cita Neymar ao criticar estreia de Vitor Roque pelo Palmeiras

O atacante Vitor Roque estreou pelo Palmeiras na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, na última segunda-feira (10), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Após a partida, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou o jogador por ser protagonista de lance polêmico no clássico Choque-Rei.

O camisa 9 sofreu o pênalti que decidiu o confronto. Durante o programa "Canelada", da "Rádio Jovem Pan", o comunicador citou Neymar ao classificar Vitor Roque como um "jogador cai, cai". Para Mauro, a penalidade foi mal assinalada pela arbitragem em campo.

- Ele (Vitor Roque) se jogou. Ele não quis jogar, mergulhou, ficou de joelhos e esperando a marcação. Então, não vamos ficar aqui tirando a responsabilidade de um jogador cai, cai, não. Ele foi cai, cai, como o Neymar foi na Copa de 2018, e virou meme mundial - iniciou o jornalista, antes de completar:

- Se jogou deliberadamente e ganhou o pênalti como presente. A estreia dele no Palmeiras está marcada não por um gol, mas sim por um pênalti cavado. Ele cavou, e o árbitro foi lá e marcou. O Arboleda recolhe o pé, foi vergonhoso.

Vitor Roque estreou pelo Palmeiras em clássico contra o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Vitória polêmica do Palmeiras

O lance polêmico do clássico Choque-Rei aconteceu aos aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Rafael errou na saída de bola, e Vitor Roque aproveitou. Na sequência da jogada, o atacante do Palmeiras caiu no gramado após choque com Arboleda, e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade.

As reclamações sobre a marcação foram referentes a uma suposta simulação do camisa 9 do Palmeiras. Sem rever o lance no VAR, a arbitragem manteve a marcação de campo. Raphael Veiga converteu a cobrança e colocou o time de Abel Ferreira à frente do placar.

Na segunda etapa, o clube alviverde conseguiu segurar a vantagem e alcançar a final do Campeonato Paulista. Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira se prepara para enfrentar o Corinthians na decisão do Estadual. A final será protagonizada por duas partidas, sendo o alvinegro detentor do último jogo.

O primeiro confronto da final do Campeonato Paulista acontece neste domingo (17), no Allianz Parque. O horário da partida ainda não foi definido pela FPF (Federação Paulista de Futebol).