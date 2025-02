Mauro Cezar critica dirigente do Flamengo após Vasco optar por Nilton Santos

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a postura do dirigente Dekko Roisman, do Flamengo, nas negociações com o Vasco para definir a sede do primeiro confronto da semifinal do Campeonato Carioca. A equipe cruzmaltina decidiu, na última terça-feira (25), que irá sediar a partida no Estádio Nilton Santos, ao invés do Maracanã.

A definição da sede do confronto aconteceu após uma reunião na sede da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Após o encontro, Dekko Roisman detonou a escolha da diretoria do Vasco. Ao analisar o caso, nesta quarta-feira (26), Mauro Cezar apontou que o dirigente, responsável pelo departamento de Relações Institucionais do clube rubro-negro, deveria ter convencido o rival.

- Se ele (Dekko Roisman) fosse ainda um mero torcedor, teria razão em falar isso aí. Aliás, ele é um dos sócios do clube, que apoiou o atual presidente durante campanha eleitoral, e posteriormente foi contrato como Gerente de Relações Instituicionais. Se ele tivesse realizado um bom trabalho, teria convencido o Vasco de jogar a partida no Maracanã - iniciou o jornalista, durante o programa "Bate-Pronto", da "Rádio Jovem Pan".

- Uma dos argumentos do cruzmaltino é o fato estádio ser caro e as condições não serem favoráveis... Seria legal se o Dekko, como funcionário do Flamengo, tivesse levado alguma carta na manga para negociar com o Vasco. Ele tinha que ter levado uma proposta para facilitar a escolha pelo Maracanã. É claro que o Vasco está sendo contraditório na decisão. Mas falar o que o Dekko falou, qualquer torcedor fala. Está sendo falado nas redes sociais. Parece que a presença dele na reunião e nada, teria sido a mesma coisa - concluiu.

Flamengo x Vasco

Durante a semana, o Cruz-Maltino se mobilizou para tentar mandar o jogo de ida da semifinal em São Januário. Apesar da mobilização, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) não permite que os clássicos contra a dupla Fla-Flu sejam na Colina Histórica, e uma das alternativas se tornou o Nilton Santos, estádio do Botafogo.

A FERJ pediu o Maracanã por conta da facilidade e segurança, assim como Flamengo, e ambas as partes solicitaram que a decisão do Cruz-Maltino fosse revista, mas sem sucesso. A partida, então, ficou definida para acontecer neste sábado (1), às 18h, no Nilton Santos.

Flamengo e Vasco se enfrentam pela semifinal do Campeonato Carioca 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que disse Dekko Roisman?

"A gente preferiu os dois jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouco mais atraente, até para bater mais recorde de público, como foi em 2024. Mas, o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio Bepe, da televisão e da prórprio Ferj, e quis manter o jogo no Engenhão. Até semana passada, o próprio Philippe Coutinho, uma das estrelas do Vasco, participou da campanha, liderada pelo Neymar e outros jogadores, contra o gramado sintético, e agora, o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética".