Ex-Flamengo, zagueira Daiane projeta estreia na NWSL: ‘Ansiosa’

A National Women's Soccer League (NWSL) começa nesta sexta-feira, e a competição terá a presença de algumas brasileira. Dentre elas, a zagueira estreante Daiane Medeiros, de 27 anos, contratada pelo Portland Thorns nesta temporada. Ela entrará em campo pela primeira vez na liga norte-americana no sábado.

Referência na NWSL, o Portland Thorns aposta no talento da zagueira brasileira para fortalecer sua defesa. A equipe também tem tradição na formação de atletas e na disputa de títulos nacionais e internacionais, o que representa uma grande oportunidade para o crescimento da carreira da zagueira.

- Esta pré-temporada foi ótima! Eu fui muito bem recebida pela equipe e pela torcida, tive muito apoio e incentivo, então os treinos foram ótimos e efetivos. Já sinto que estou encaixando na equipe e que posso ajudar o Portland a conquistar muitas coisas nesta temporada. Ansiosa para estrear com esta camisa! - disse a zagueira Daiane, projetando sua estreia pelo novo clube.

O Portland Thorns estreia nesta sábado (15h), às 13h45 (horário de Brasília), contra KC Current, na casa das adversárias.

Ex-Flamengo, Daiane foi campeã com a Seleção Feminina

Daiane Medeiros iniciou a carreira no Avaí/Kindermann e teve passagens por Joinville, XV de Piracicaba, Tiradentes-PI e Rio Preto. Em 2017, a zagueira se transferiu para a Noruega, onde defendeu Avaldsnes Idrettslag por duas temporadas. Na Espanha, por onde permaneceu até ser contratada pelo Flamengo, a atleta de 24 anos atuou no CD Tácon, Real Madrid e Madrid CFF.

Após dois anos e meio defendendo o Flamengo, a jogadora encerrou sua trajetória no clube com títulos e 75 partidas disputadas. Entre as conquistas, destacam-se o título da Ladies Cup, em 2022, a Copa Rio, em 2023, e o bicampeonato do Carioca, em 2023 e 2024. Pela Seleção Brasileira, A zagueira foi campeã da Copa América 2018 e participou da Copa do Mundo em 2019, na França.