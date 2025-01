Abel compara títulos de Palmeiras e Liverpool e explica vaias da torcida: ‘Tem o direito de se manifestar’

Após o empate sem gols do Palmeiras com o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira (28), Abel Ferreira defendeu o desempenho do elenco e pediu apoio da torcida, que, mais uma vez nesta temporada, não lotou o Allianz Parque.

Ao deixar o gramado, o elenco do Palmeiras foi vaiado pelo público presente no Allianz Parque. Abel Ferreira pediu mais confiança para a equipe, ressaltando que, assim como Klopp no Liverpool, o time precisa de apoio e paciência. O treinador destacou a importância de entender o processo e a continuidade do trabalho, mencionando os dez títulos conquistados nos últimos seis anos.

– Nunca menti que sou um treinador de projeto. Hoje teve um senhor chamado Klopp, que ganhou menos títulos em oito anos do que eu. Então não fale de fome de títulos aqui. Ele teve oito anos no Liverpool e teve menos títulos em quatro ou cinco anos de nós. Eu sou de projeto, não vai alterar – afirmou Abel.

– Estou aqui porque quero ganhar e quero vencer. O Palmeiras para mim é o melhor clube de longe, porque me dá reconhecimento, paga todo mundo em dia, me dá chance de títulos. E criou uma identidade, independente de críticas - completou.

Questionado sobre as vaias após o empate, Abel Ferreira defendeu novamente o trabalho de Anderson Barros, mas afirmou que a torcida tem o direito de se manifestar, seja a favor ou contra o atual momento do clube. Para o técnico, as críticas são parte do futebol, e o importante é seguir trabalhando com confiança.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

– Não vou ser advogado de defesa de ninguém. O Barros já está acostumado a ser criticado, já teve pichação em muro, a torcida já invadiu CT para falar comigo. A torcida tem o direito de manifestar, mas é importante no início do ano que estejamos todos do mesmo lado e que confiem no que tem a fazer. Sabemos o caminho, o que queremos fazer e sabemos que vamos sofrer um pouco para carregar as baterias - finalizou.