Jornalista questiona escolha de Dorival em Corinthians x Santos: ‘Não entendi’

Dorival Júnior optou por escalar o Corinthians contra o Santos com três zagueiros para o duelo: Félix Torres, na lateral direta, André Ramalho e Cacá. No meio de campo, Breno Bidon, José Martínez e Maycon serão os responsáveis pela marcação, com Igor Coronado e Yuri Alberto ficando com a responsabilidade de criar as jogadas ofensivas. A escolha do treinador gerou o questionamento do jornalista Bolívia Zica, da "Cazé TV".

- Corinthians não criou nada e sofre com o Santos em casa. As duas chances foram do Peixe. Não entendi escalar Félix Torres na lateral direita. Nem na zaga eu entendo. Aí deixou o Yuri Alberto isolado na frente e povoou o meio. Se a ideia era ter a posse e mandar no jogo, até aqui não deu certo.

Corinthians x Santos

Para a partida, o Timão não conta com Memphis Depay, que segue em tratamento de uma torção no tornozelo direito. Matheuzinho, com edema muscular na coxa direita, ficou de fora também, Assim, Dorival Júnior escalou o Corinthians com Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; José Martínez, Maycon, Breno Bidon, André Carillo e Fabrizio Angileri; Igor Coronado e Yuri Alberto.

O Corinthians chega para o duelo com 10 pontos somados até aqui, ocupando a zona intermediária da classificação. Após vencer o Racing-URU fora de casa, por 1 a 0, na última quinta-feira, com um time praticamente reserva pela Copa Sul-Americana, o time comandado por António Oliveira volta a concentrar forças na Série A, principal foco do clube na temporada. A vitória em solo uruguaio deu moral ao elenco, mas agora o objetivo é conquistar os três pontos para sonhar com uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores.

Do lado santista, o técnico Cléber Xavier tenta fazer com que o Peixe retome o caminho das vitórias . Até aqui o Peixe tem apenas um triunfo em todo o Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, na última partida de Neymar no Brasileirão. O Peixe vê no clássico uma grande oportunidade de ganhar fôlego e somar pontos importantes para sair da vice-lanterna da competição.

