Torcedores detonam jogador por expulsão em Bahia x Vitória: ‘Infantil’

O clássico entre Bahia e Vitória começou dramático para o lado tricolor na tarde deste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileirão. Logo no primeiro minuto de jogo, Jean Lucas deu um soco nas costas do volante rubro-negro Baralhas e foi expulso pelo árbitro Ramon Abatti Abel após revisão no VAR. A atitude do volante irritou os torcedores.

O lance começou com reposição errada do goleiro Marcos Felipe, que gerou um lateral no campo de ataque para o Vitória. Depois da cobrança, Baralhas fez a proteção próxima à linha de fundo e levou um soco nas costas de Jena Lucas, que perdeu a cabeça e acabou expulso com um minuto de jogo. Na saída do gramado, o volante ficou revoltado e não se conformou com a decisão.

Peça fundamental no time de Rogério Ceni, Jean Lucas participou de 24 dos 36 jogos do Bahia em 2025 e foi titular nos últimos quatro compromissos da equipe.

Situação de Bahia e Vitória

O Bahia tenta se recuperar de três derrotas seguidas, duas pela Libertadores e uma pelo Brasileirão, e tem a missão de voltar aos trilhos no clássico deste domingo. Já o Vitória vem em crescente na temporada e venceu os dois últimos jogos, contra Vasco e Cerro Largo.

Depois do Ba-Vi, o Bahia tem compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Paysandu, na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória só entra em campo no próximo domingo, quando enfrenta o Santos, no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).