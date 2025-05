Corinthians x Santos: Yuri Alberto fica com uniforme rasgado em parte íntima e repercute

O clássico entre Corinthians e Santos teve um momento inusitado com Yuri Alberto. O jogador ficou com um rasgo no seu uniforme durante parte da partida por conta de uma disputa de bola. O jogo, deste domingo (18) é na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Yuri Alberto rouba a cena em Corinthians x Santos

Sem Memphis Depay e Matheuzinho, Dorival Júnior optou por escalar o Corinthians com três zagueiros para o duelo: Félix Torres, André Ramalho e Cacá. A ala direita deve ser ocupada por André Carrilo. No meio de campo, Breno Bidon, José Martínez e Maycon serão os responsáveis pela marcação, com Igor Coronado e Yuri Alberto ficando com a responsabilidade de criar as jogadas ofensivas.

Para a partida, o Timão não poderá contar com Memphis Depay, que segue em tratamento de uma torção no tornozelo direito. Matheuzinho, com edema muscular na coxa direita, ficou de fora também, Assim, Dorival Júnior escalou o Corinthians com Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; José Martínez, Maycon, Breno Bidon, André Carillo e Fabrizio Angileri; Igor Coronado e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Chapa de Samir Xaud acredita ter apoio para vencer eleição da CBF por aclamação

O técnico Cléber Xavier vai comandar o time pelo quarto jogo seguido e ainda não conquistou uma vitória. Empatou com o CRB pela Copa do Brasil, perdeu do Grêmio e empatou com o Ceará, pelo Brasileirão.

O time terá pela primeira vez o meia Rafael como titular. Ele fez a estreia no empate sem gols diante do Vozão, no Allianz Parque. O time tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Rollheiser e Barreal; Soteldo e Tiquinho Soares.

continua após a publicidade

No Departamento Médico do clube estão: Neymar, Guilherme, João Schmidt, Diego Pituca e Aderlan.