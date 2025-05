Web vai à loucura com gol perdido em Santos x Corinthians: ‘Inacreditável’

A torcida do Santos está enlouquecida com o gol perdido pelo zagueiro Zé Ivaldo, no clássico contra o Corinthians. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o defensor recebeu um cruzamento na medida, do meia argentino Rollheiser e livre de marcação, na entrada da pequena área, acabou cabeceando para fora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O lance tirou a paciência dos torcedores santistas, que reagiram na web:

O Santos precisa da vitória para conseguir reagir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Estacionado na 19ª posição, o Peixe vai somando 6 pontos, com empate sem gols, na Neo Química Arena, até o momento.

Já o Corinthians, ocupa a 11ª colocação e busca se recuperar no Brasileirão, após a derrota para o Mirassol, na última rodada. Em caso de vitória no clássico, o Timão pularia para a 8ª colocação, com 13 pontos ganhos.

continua após a publicidade

Este é o terceiro encontro entre as equipes em 2025, todos na casa do adversário. O Alvinegro acumula duas derrotas para o rival, ambas pelo Campeonato Paulista.

Zé Ivaldo lamenta gol perdido contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Histórico do confronto pelo Brasileirão

Corinthians e Santos disputam o 77º clássico pelo Campeonato Brasileiro, marcado por uma disputa muito acirrada entre as equipes. O Timão leva a melhor no confronto, com 26 vitórias, 25 empates e 25 derrotas para o Peixe. O número de gols também é disputado, com 92 a 90, o Time do Povo também fica na frente nesta disputa.