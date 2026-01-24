menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista questiona decisão do Flamengo para clássico: 'Focar no que interessa'

Rubro-Negro enfrenta o Fluminense pelo Cariocão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
05:10
Cebolinha em ação em Flamengo x Fluminense (Foto: Dhavid Normando/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
imagem cameraCebolinha em ação em Flamengo x Fluminense de 2025 (Foto: Dhavid Normando/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo irá enfrentar o Fluminense, neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o Rubro-Negro irá colocar o elenco principal em ação no confronto. Determinada decisão incomodou o jornalista Thiago Asmar, o Pilhado.

continua após a publicidade

➡️ Post de jogador do Flamengo agita torcedores nas redes sociais: 'Volta logo'

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o comunicador disparou contra a participação dos titulares do Flamengo no clássico. Ele destacou que o clube deveria priorizar o início da disputa do Brasileirão e a final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians.

— Vai ter FlaxFlu e o Flamengo vai com o elenco principal. Eu discordo disso. Acho errado essa decisão. Porque depois tem a estreia do Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbis. Não é um jogo fácil, por mais que o momento do adversário não seja bom. Depois, é final da Supercopa contra o Corinthians. E na outra semana jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão — iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— São três jogos muito importantes. Então, para quê colocar o elenco principal? Até acho que os principais jogadores, como Arrascaeta e Jorginho, não vão para o jogo. Mas mesmo assim discordo. Colocaria só os reservas. Michael, Evertton Araújo, Salles, que jogou direitinho no último jogo, Allan, Emerson Royal, esses caras. O Flamengo tem que focar no que interessa — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Calendário do Flamengo

A virada do mês de janeiro para fevereiro será intensa para o Flamengo. O primeiro compromisso da maratona de jogos será contra o Fluminense, neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Na quarta-feira (28), o Rubro-Negro volta a campo para estrear no Brasileirão contra o São Paulo. No dia primeiro de fevereiro, o compromisso será pela final da Supercopa do Brasil. A decisão será contra o Corinthians, no Maracanã.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Flamengo estreia no Brasileirão de 2026 nesta quarta-feira (28), no Morumbis (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo estreia no Brasileirão de 2026 nesta quarta-feira (28), no Morumbis (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias