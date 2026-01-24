Jornalista questiona decisão do Flamengo para clássico: 'Focar no que interessa'

O Flamengo irá enfrentar o Fluminense, neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o Rubro-Negro irá colocar o elenco principal em ação no confronto. Determinada decisão incomodou o jornalista Thiago Asmar, o Pilhado.

continua após a publicidade

➡️ Post de jogador do Flamengo agita torcedores nas redes sociais: 'Volta logo'

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o comunicador disparou contra a participação dos titulares do Flamengo no clássico. Ele destacou que o clube deveria priorizar o início da disputa do Brasileirão e a final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians.

— Vai ter FlaxFlu e o Flamengo vai com o elenco principal. Eu discordo disso. Acho errado essa decisão. Porque depois tem a estreia do Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbis. Não é um jogo fácil, por mais que o momento do adversário não seja bom. Depois, é final da Supercopa contra o Corinthians. E na outra semana jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão — iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— São três jogos muito importantes. Então, para quê colocar o elenco principal? Até acho que os principais jogadores, como Arrascaeta e Jorginho, não vão para o jogo. Mas mesmo assim discordo. Colocaria só os reservas. Michael, Evertton Araújo, Salles, que jogou direitinho no último jogo, Allan, Emerson Royal, esses caras. O Flamengo tem que focar no que interessa — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Calendário do Flamengo

A virada do mês de janeiro para fevereiro será intensa para o Flamengo. O primeiro compromisso da maratona de jogos será contra o Fluminense, neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Na quarta-feira (28), o Rubro-Negro volta a campo para estrear no Brasileirão contra o São Paulo. No dia primeiro de fevereiro, o compromisso será pela final da Supercopa do Brasil. A decisão será contra o Corinthians, no Maracanã.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável