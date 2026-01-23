Vidente crava resultado de Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 18h30, na Arena Barueri. O duelo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. De olho no confronto, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer", analisou as probabilidades desta partida e apontou uma grande chance de empate.

Durante o vídeo, o tarólogo previu que o Palmeiras construirá muito bem as suas jogadas, articulando bem os seus jogadores, por muitas vezes levando uma vantagem ofensiva. No entanto, ele também disse que vê o São Paulo pressionando muito bem no contra-ataque. Luiz disse que os atacantes da equipe Tricolor estarão bem sincronizados. Mesmo assim, de acordo com o tarólogo, o meio-campo são-paulino terá dificuldade em articular e criar jogadas.

O cartomante ressaltou um problema que irá se apresentar para as duas equipes: a defesa. As cartas deixaram claro a necessidade de atenção e tomadas rápidas de decisão para o esquema defensivo de ambos os lados.

Arena Barueri vai receber o clássico entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Foto: Divulgação/Arena Barueri)

O tarólogo previu que o Palmeiras estará muito envolvido na partida, mostrando que os jogadores vão se "achar" dentro de campo melhor que o São Paulo, com energias potentes e muito poder de criação.

Pelo lado do Tricolor, o cartomante ressaltou que o treinador do Tricolor, Hernán Crespo, precisará estar muito ligado às suas decisões na partida. Mesmo assim, ele disse que o comandante são-paulino irá tomar boas decisões e poderá ajustar bem a sua equipe.

De uma maneira geral, o vidente apostou em um confronto muito equilibrado para os rivais paulistas, que devem terminar o jogo empatados.

