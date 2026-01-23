Amin Khader no Clássico dos Milhões: apresentador se joga no pré-jogo das torcidas

Antes da bola rolar no clássico Flamengo x Vasco, no Maracanã, pela fase de grupos do Campeonato Carioca, o apresentador Amin Khader se jogou no pré-jogo das torcidas e trouxe a energia e irreverência que são a marca do quadro Fofocas da Bola, exibido às quintas-feiras no canal do YouTube do Lance. No vídeo, Amin interage com rubro-negros e vascaínos, arrancando risadas, provocações e aquela resenha de estádio que todo torcedor adora.

continua após a publicidade

➡️ Braz revela lado torcedor do Flamengo e diz quem deu mais trabalho: Gabigol ou Adriano

Entre provocações e histórias de arquibancada, Amin conversa com torcedores apaixonados - alguns já prá lá de Bagá - e testemunha reações hilárias. Foi um aperitivo do que estava por vir dentro de campo. Um dos temas abordados com os vascaínos foi a iminente saída do jovem Rayan, a caminho do Bournemouth, da Inglaterra.

"Eu pagaria um barril de chope pra ele ficar", respondeu um.

Vascaíno declarado, o apresentador também provocou os rubro-negros. Segundo Amin, o clube teria "arregado", uma vez que mudou de planejamento às pressas, e antecipou o retorno do time principal contra o maior rival.

continua após a publicidade

"Não ia vir com sub-20?", brincou.

Não perca o episódio completo no canal do Lance! no YouTube: veja todas as reações, as entrevistas divertidas e as melhores pérolas de Amin Khader antes do clássico. Certeza de risadas e conteúdos imperdíveis!

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Flamengo x Vasco?

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe rubro-negra encurralou o rival e o limitou a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e, assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável