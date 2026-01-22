São Paulo goleia o Ibrachina e garante vaga na final da Copinha

O São Paulo está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após vencer o Ibrachina por 4 a 1, na semifinal da competição, o Tricolor garantiu vaga na decisão. Hexacampeão, o clube busca o bicampeonato consecutivo.

A decisão será no dia 25 de janeiro, no domingo, contra o Cruzeiro. A partida acontecerá no Pacaembu.

Como foi o jogo?

O São Paulo precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Paulinho, um dos destaques nas quartas de final, recebeu a bola dentro da área e finalizou no canto esquerdo do gol. Na sequência, o Ibrachina tentou responder em um contra-ataque, mas João Pedro apareceu bem para evitar o empate.

O Tricolor manteve o ritmo intenso e, com criatividade no meio de campo, passou a dominar as ações diante do Ibrachina. Chegando à área de diferentes maneiras, ampliou o placar em jogada aérea. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Pedro Ferreira cruzou com precisão para Isac, que apareceu livre e cabeceou para fazer o segundo gol.

(Foto: Cristiano M Silva/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

A tranquilidade, porém, durou pouco. Após uma cobrança de lateral do Ibrachina, a bola tocou no braço de Tetê, e a arbitragem assinalou pênalti. Luiz Fernando foi para a cobrança, João Pedro não conseguiu defender e a equipe adversária diminuiu a vantagem.

O pênalti não diminuiu o pique do São Paulo. Próximo ao fim do primeiro tempo, Isac arriscou de longa distância, a bola desviou no meio do caminho e acabou sobrando livre para Gustavo Santana, que aproveitou a oportunidade para marcar o terceiro gol do Tricolor e o seu quarto na Copinha.

No início do segundo tempo, o Ibrachina ficou com um jogador a menos. O volante GB, camisa 8, foi expulso ao puxar Tetê e interromper um contra-ataque. Com a superioridade, o Tricolor aproveitou o momento e ampliou o placar. Em apenas três minutos, Igor Felisberto marcou um golaço de falta - e logo no dia do aniversário de Rogério Ceni.

Após os gols, o ritmo do jogo caiu um pouco. O Ibrachina trabalhava a bola mais no campo de defesa, enquanto o São Paulo trocava alguns passes sem agredir muito. Nos minutos finais, Cunha, do Ibrachina, também foi expulso. O time terminou a partida dois jogadores a menos em campo.

Sem ter muito o que mudar a partir daí, o Tricolor eliminou a equipe da Mooca, bairro tradicional da capital paulista, e garantiu sua vaga na final da competição pelo segundo ano seguido.