GE TV anuncia mais dois reforços em suas redes sociais

A "GE TV" promoveu mais dois jornalistas que irão reforçar a equipe em 2026. Pedro Rocha e Ludi Cianci irão completar a equipe de apresentadores do canal. Ambos já eram funcionários da Globo, comentavam o futebol mineiro e paulista, e agora foram escolhidos para uma nova missão dentro da emissora.

Chamados para serem apresentadores da "GE TV", canal esportivo da Globo mais voltado a linguagem contemporânea e jovial, Rocha e Cianci já deram suas primeiras palavras como funcionários da "nova" emissora.

- Desde o início da Ge TV, sou um fã desse projeto porque ele consegue fazer algo que é muito difícil: lidar com o futebol de uma maneira séria, apaixonada e bem-humorada, sem deixar de trazer informação - disse Rocha.

- Ir para um lugar com essa premissa descontraída é muito legal. É um desafio e uma responsabilidade grande. Tudo isso me deixa muito feliz e empolgado - confirmou.

Antes de integrar a "GE TV", o jornalista já fazia parte do time de esportes de São Paulo desde 2022, mas também teve passagens pelo "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular". Antes disso, Pedro passou por afiliadas da emissora em Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso.

- Estou superanimada com a missão. Fazer o que eu amo, ao lado de quem admiro é sempre um privilégio! Mal cheguei e já estou me sentindo em família, afinal, a casa é a mesma. Foi como trocar para um time de torcidas amigas. Mal posso esperar para trabalhar e me divertir ao lado desse elenco - disse Ludi.

A jornalista, antes de alcançar o canal, também fez parte de uma afiliada do Mato Grosso. Em 2022, migrou para o time de esportes de Minas Gerais, onde atuou como repórter e apresentadora do "Globo Esporte MG".