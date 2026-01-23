menu hamburguer
Atitude de Memphis preocupa torcedores do Corinthians: 'Medo'

Atacante removeu o nome do clube das redes sociais

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
19:59
Memphis ainda tem contrato com o Corinthians (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)
imagem cameraMemphis ainda tem contrato com o Corinthians (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)
O atacante Memphis, do Corinthians, tirou a identificação do clube na biografia da própria conta nas redes sociais nesta sexta-feira (23). Além do Timão, o jogador também removeu a Seleção da Holanda. O fato viralizou entre os torcedores.

A ação do atleta gerou preocupação em parte da torcida do Corinthians, que repercutiu o caso. De um lado, alguns torcedores se tranquilizaram com o fato da Seleção Holandesa também ter sido excluída da conta do atacante.

Contudo, teve quem especulou uma possível saída do atleta do Timão. A possibilidade de um possível lançamento musical também veio à tona. Memphis mantém uma carreira artística fora dos gramados. Veja a repercussão abaixo:

Memphis no Corinthians

Apesar da preocupação dos torcedores do Timão, o holandês tem contrato com o clube até o fim de junho de 2026. Atualmente, não existe nenhuma conversa de uma possível saída do jogador.

Até o momento, o holandês ainda não estreou na temporada de 2026. A última partida dele com a camisa do Corinthians aconteceu em dezembro do ano passado, no jogo do título da Copa do Brasil, diante do Vasco, no Maracanã.

Memphis Depay comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o São Paulo (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
Memphis Depay comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o São Paulo em 2025 (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press) <br>

