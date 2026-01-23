Atitude de Memphis preocupa torcedores do Corinthians: 'Medo'
Atacante removeu o nome do clube das redes sociais
O atacante Memphis, do Corinthians, tirou a identificação do clube na biografia da própria conta nas redes sociais nesta sexta-feira (23). Além do Timão, o jogador também removeu a Seleção da Holanda. O fato viralizou entre os torcedores.
A ação do atleta gerou preocupação em parte da torcida do Corinthians, que repercutiu o caso. De um lado, alguns torcedores se tranquilizaram com o fato da Seleção Holandesa também ter sido excluída da conta do atacante.
Contudo, teve quem especulou uma possível saída do atleta do Timão. A possibilidade de um possível lançamento musical também veio à tona. Memphis mantém uma carreira artística fora dos gramados. Veja a repercussão abaixo:
Memphis no Corinthians
Apesar da preocupação dos torcedores do Timão, o holandês tem contrato com o clube até o fim de junho de 2026. Atualmente, não existe nenhuma conversa de uma possível saída do jogador.
Até o momento, o holandês ainda não estreou na temporada de 2026. A última partida dele com a camisa do Corinthians aconteceu em dezembro do ano passado, no jogo do título da Copa do Brasil, diante do Vasco, no Maracanã.
