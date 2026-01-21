Jornalista manda recado a Abel Ferreira após derrota do Palmeiras: 'Acabou'

Com uma equipe alternativa, o Palmeiras foi atropelado pelo Novorizontino na última terça-feira (20), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Após o confronto, o treinador Abel Ferreira foi alvo de críticas. Uma delas partiu do jornalista Osvaldo Pascoal, da ESPN.

Durante a programação da emissora esportiva, o comunicador reclamou do fato de Abel Ferreira ainda falar da temporada passada. Para Pascoal, o português deveria focar em 2026, e assim, esquecer o ano passado, onde não conquistou títulos pelo Alviverde.

— Abel, não precisa ficar pedindo desculpa toda hora pela temporada passada. Acabou! Tem que fazer o time jogar nessa temporada. A passada já foi. Toda entrevista ele pede desculpa pela temporada passada. Chega! Começa agora. Outra coisa, chega na Leila e fala o que você precisa. É difícil? — disse o comunicador.

Palmeiras no Campeonato Paulista

A derrota categórica diante do Novorizontino foi o primeiro revés do Alviverde na atual temporada. Anteriormente, o clube havia vencido a Portuguesa, o Santos e o Mirassol. Com este cenário, o Palmeiras soma nove pontos no Paulistão, sendo a terceira melhor equipe da competição até o momento.

Apesar disso, a goleada não caiu bem entre os torcedores do clube. O resultado fez ferver os bastidores do clube e Abel Ferreira voltou a ser alvo de críticas por conta do desempenho da equipe dentro dos gramados.

