Com novidades em campo, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o São Paulo

Um dia após sofrer a maior goleada da Era Abel Ferreira, a derrota para o Novorizontino por 4 a 0, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram na Academia de Futebol nesta quarta-feira (21) para dar início aos trabalhos visando o clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Os pontos positivos ficaram por conta de Vitor Roque e Felipe Anderson, que treinaram de forma integral com o grupo.

O centroavante, poupado no duelo de terça-feira (20), fora de casa, participou de todas as movimentações do dia. Outra novidade do treinamento foi a presença do meio-campista Felipe Anderson, que treinou em tempo integral com o elenco, enquanto o também meia Andreas Pereira, em transição física, segue em cronoama individualizado e atuou em grande parte da atividade, avançando em sua recuperação.

Os também meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo novamente fizeram um trabalho com bola em separado com jovens da base.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no interior fizeram atividades internas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco, com o acréscimo de Crias das categorias de base, realizou trabalhos técnicos com ênfases específicas.

Os comandados de Abel Ferreira darão contunuidade aos treinos intensos antes do Choque-Rei, precisando se recuperar do resultado negativo da quarta rodada. Para o clássico, a novidade em campo deve ser o retorno do Tigrinho, que pode voltar a fazer dupla de ataque com Flaco López na partida.

