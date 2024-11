Jornalista manda forte recado a torcida do Botafogo: ‘Isso é básico’

Após encerrar o primeiro tempo perdendo por 1 a 0 contra o Vitória, no Nilton Santos, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, o time do Botafogo desceu para o vestiário ouvindo vaias fortes vindo da arquibancada. Sobre a atitude da torcida botafoguense, o jornalista Mauro Cezar criticou veementemente as vaias e ironizou o lema do clube "ninguém ama como a gente". Veja;

- “Ninguém ama como a gente”. Intervalo, time perdendo, vaias. Amor estranho, não? Com o time em dificuldades, é hora de apoiar. Vaias não ajudarão, pelo contrário. Isso é básico, mas os torcedores-clientes se espalham pelos estádios em jogos de todos os clubes. Torcedor não é cliente. Ou não deveria ser. - iniciou Mauro sobre a torcida do Botafogo, antes de completar:

- Pararam de vaiar, passaram a apoiar, o time pressiona. Melhora. Não adianta escrever numa faixa isso ou aquilo, tem que fazer sua parte, torcer. É assim que funciona. Ou era, já nem sei mais. - escreveu, no X.

Próximo compromisso do Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo que pode ser a grande final do Campeonato Brasileiro. Isso porque ambos os times chegam a este duelo com o mesmo número de pontos, se diferenciando apenas pelo número de vitórias: 21 dos paulistas contra 20 dos cariocas. O vencedor da partida desponta como o favorito ao título do Brasileirão 2024.

