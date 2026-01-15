Jornalista ironiza narrativa sobre Lucas Paquetá: 'Guardiola não acha'

O Flamengo segue na busca de concretizar o desejo de contratar o meia Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. Durante uma análise sobre a qualidade do jogador, o jornalista Rodrigo Mattos ironizou o companheiro de programa Julio Gomes, que afirmou ver uma supervalorização do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista é sincero sobre Paquetá, alvo do Flamengo: 'Acho superestimado'

Durante o programa "Fim de Papo", Rodrigo Mattos condenou determinada narrativa e relembrou que Lucas Paquetá foi alvo recente do Manchester City, do técnico Pep Guardiola. Além disso, ele também destacou que o meia seria um excelente reforço para o Flamengo.

— O Paquetá estava para ser vendido para o City por 60 milhões de euros. Se não fosse o caso da aposta. O Guardiola não acha o Paquetá superestimado, mas o Julio (Gomes) acha. Mas é isso aí, o Guardiola pensa de um jeito, o Julio pensa diferente. O futebol ter perspectivas diversas. Digamos assim (risos) — disse o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— Tem outras pessoas que também acham isso. Mas na Inglaterra ninguém acha isso. Os torcedores do West Ham não acham, os do Lyon também não. Ele, de fato, não teve uma passagem boa pelo Milan, mas depois se valorizou. Talvez hoje, ele não vive o melhor momento por conta do caso das apostas. Ele deve ter sido abalado. Mas seria um acréscimo gigante para o Flamengo — concluiu.

Lucas Paquetá no Flamengo?

O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. O clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

continua após a publicidade

West Ham na zona de rebaixamento

Recentemente, o clube inglês fez uma "brincadeira" com o Flamengo e com o jogador nas redes sociais. Na página oficial do West Ham no "Tiktok", o time publicou fotos do meio-campista ao som da música "Não me faça chorar", do cantor Pablo, conhecido como o "rei da sofrência", com participação da cantora Priscila Senna.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A temporada do West Ham na Premier League não é nada boa. Na 18° colocação, o clube é o primeiro time na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Na liga, apenas três times são rebaixados.