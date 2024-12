Jornalista elogia postura do Flamengo contra o Criciúma e enaltece Filipe Luís

O Flamengo venceu o Criciúma por 3 a 0, nesta quarta-feira (4), no Estádio Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória, o resultado não foi comemorado por parte da torcida, pois ajudou o Fluminense na disputa contra o rebaixamento. Para o jornalista Renato Maurício Prado, a postura do elenco rubro-negro na partida foi acertiva.

O comunicador evidênciou a insatisfação de alguns torcedores e apontou a figura de Filipe Luís como principal motivo para a construção da vitória. Para Renato, o treinador foi a melhor notícia do Flamengo na temporada de 2024.

- Sei que muita gente vai reclamar porque o time não entregou o resultado. Mas convenhamos, o Filipe Luís não é disso. Ele é um p*** de um treinador. A melhor notícia do Flamengo neste ano. Vocês acham mesmo que ele ia entregar o jogo? Manchar a carreira dele, logo no início? Não faria, e não fez - disse o jornalista.

Além disso, o jornalista também cravou que sempre soube que o ex-jogador seria um excelente técnico. O comunicador apontou que Filipe seria uma opção melhor que Tite e até mesmo que Sampaolli.

- Sempre achei que o Filipe seria um achado. Melhor do que o Tite. Nunca tive dúvida disso. Mesmo que ele não fosse tão espetacular, como está sendo, era claro que ele seria melhor que o antigo técnico, e até superior ao Sampaoli. Claro que ele evoluiu (no período de base), mas a tática, ele sempre dominou. Era óbvio que daria certo - concluiu.

Flamengo no Brasileiro

Com a vitória sob o Criciúma, o Rubro-Negro alcançou a marca de 69 pontos e permaneceu na 3ª colocação da tabela de classificação do campeonato nacional. O Flamengo encerra a sua participação no Brasileirão no domingo (8), quando recebe o Vitória no Maracanã. A partida marcará a despedida de Gabigol no time carioca.