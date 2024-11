Jornalista elogia minissérie de Luva de Pedreiro: ‘Aula sobre o Brasil’

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, ganhou uma minissérie na HBO Max. A produção, que estreou na plataforma de streaming no último dia sete de novembro foi bastante elogiada pela jornalista Rosana Hermann, do portal F5, da Folha de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Veiga, do Palmeiras, é o meia com mais gols no futebol mundial desde 2020; veja top-3

➡️ Eric Faria vê favoritismo do Botafogo na disputa com Palmeiras: ‘Chama muito acesa’

Ao analisar a obra, a comunicadora afirmou que a série documental da vida do influenciador relata a vida de muitos brasileiros. Ela chegou a classificar a produção como uma aula sobre o Brasil e comemorou o sucesso de Iran, que com apenas um celular conseguiu mudar a própria vida e a da família, aos 23 anos, com vídeos na internet.

- A série sobre Luva de Pedreiro é uma aula sobre o Brasil, redes sociais e comportamento humano. Em poucos minutos, eu já estava comovida com a simplicidade de Iran e com ódio mortal dos oportunistas que abusam da ingenuidade de pessoas de boa fé - inciou a jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Além da trajetória meteórica e inesperada do rapaz, o que mais impressiona é ver como um simples gesto de gravar vídeos no celular e postá-los em redes sociais pode transformar completamente a vida de uma pessoa… A falta de recursos na vida de Iran não era apenas tecnológica: ele nunca tinha comido pizza, nem experimentado batata frita. Confesso que criei uma empatia imediata com ele e fiquei torcendo para que tenha uma vida feliz e confortável junto de sua família - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada

A minissérie documental sobre a vida do influenciador relata a ascensão de Iran Ferreira na internet. O jovem de 23 anos, viralizou nas redes sociais após produzir vídeos sobre futebol no interior da Bahia. O sucesso o fez ter que lidar com a fama e emabte com empresários ainda muito novo. Todas as emoções da carreira de Luva são contadas na produção da HBO Max.

continua após a publicidade