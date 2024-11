Luva de Pedreiro divulga decoração de 1º natal na casa nova

Luva de Pedreiro entrou no clima do Natal e renovou a fachada da nova casa para a ocasião. As imagens da nova decoração da propriedade foram divulgadas pela namorada do influenciador, Távila Gomes, no último domingo (17), que mostrou a empolgação do casal para reta final do ano nas redes sociais.

Este será o primeiro natal da nova casa de Luva. Após reatar o relacionamento com a mãe de seu primeiro filho, Davi, o influenciador se mudou de Recife, em Pernambuco, para João Pessoa, na Paraíba, onde comprou o imóvel avaliado em R$ 1 milhão para morar com a família.

A nova decoração da propriedade conta com elementos que remetem ao natal e muita luz. Ao divulgar a repaginação na fachada da casa, Távila se mostrou empolgada para celebrar a reta final do ano ao lado de Luva de Pedreiro.

- É tempo de natal! Aqui em casa, a contagem regressiva para a visita do Papai Noel já começou! - diz parte do texto publicado pela bióloga.

Luva de Pedreiro e Távila Gomes mostraram decoração de natal da nova casa (Foto: Reprodução/Instagram)

Novo imóvel de Luva de Pedreiro

A nova propriedade do influenciador fica localizada em um condomínio de luxo da cidade de João Pessoa, na Paraíba. A casa conta com um terreno de 190 m² divididos em dois pavimentos com quatro suítes.

O primeiro andar conta com uma garagem para um carro, uma suíte reversível, banheiro social, sala de estar integrada com a cozinha e uma área gourmet, composta por uma churrasqueira e piscina. Já o segundo andar, é composto por três suítes, sendo uma master com closet, homeoffice e varanda.