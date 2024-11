Jornalista elege titular do Botafogo como melhor da posição em 2024

O Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, que colocou o clube carioca em vantagem na briga pelo título da competição, o jornalista Bruno Formiga elogiou a temporada do zagueiro Alexander Barboza, do Glorioso.

Para o comunicador, o argentino foi o melhor da posição na temporada de 2024. Com ele em campo, o Botafogo teve 15 jogos sem sofrer gols de adversários na temporada. Além disso, em números individuais Barboza pelo Brasileirão, ele se destaca tendo média de 1.1 interceptações, 1.2 desarmes e 4.1 bolas recuperadas por jogo.

- Nenhum zagueiro no Brasil jogou mais que esse cara em 2024. Constância gigante - opinou o comunicador nas redes sociais.

Na partida contra o Palmeiras, Barboza teve uma atuação de gala. O zagueiro foi um dos principais responsáveis de parar as investidas do ataque alviverde. De acordo com o site "Sofascore", durante os 90 minutos, ele teve duas interceptações, dois desarmes, 15 cortes e um chute bloqueado.

Botafogo perto do título

Após a vitória no Allianz Parque, o Botafogo encaminhou a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2024. Agora, a equipe do técnico Artur Jorge precisa apenas de si para levantar a taça do torneio nacional. Ainda faltam duas rodadas para o fim da disputa pelo título. O Glorioso enfrenta respectivamente o Internacional e o São Paulo, nos dias quatro e oito de dezembro.