Alex Telles comenta semana decisiva do Botafogo: ‘Mais importante da minha carreira’

Pés no chão, cabeça no lugar e foco. É assim que os jogadores do Botafogo parecem levar esta semana em que dois jogos muito importantes estão em disputa. O primeiro foi positivo, já que o time venceu o Palmeiras, pelo Brasileirão, e reassumiu a liderança, mas falta a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no sábado (30), em Buenos Aires-ARG.

A partida na capital argentina faz com que não apenas o elenco, mas todos os funcionários do Botafogo estejam focados no objetivo: ficar com a taça do torneio continental. Ao menos foi o que Alex Telles disse.

- A gente veste a camisa do clube com coração, com alma, a gente entra no espírito. Com certeza, para mim, é a semana mais importante da minha carreira, não tenho dúvidas, porque a gente vê o quanto o clube está desejando isso, não só nós, mas também os funcionários estão focados nisso. Estamos fechados como família. Hoje a gente demonstrou uma força muito grande e vai ser assim até o fim. Vamos lutar pelos nossos objetivos até o final, não mudando nossa postura e fazer o Botafogo vencer - disse Alex Telles.

Para o botafoguense, o mais importante é não cair na pilha dos adversários seguir trabalhando para conquistar as duas taças que estão em disputa: Brasileirão e Libertadores.

- A gente tem que focar no que é importante, no que a gente pode controlar, que são nossas ações dentro de campo, jogar da forma como a gente vem jogar. Tentar não entrar em polêmicas, confusão. A gente sabe que o futebol é jogado e a gente vai fazer de tudo pra conquistar dentro e estamos muito focados nisso - completou o jogador.

Com a vitória sobre o Verdão, o Glorioso chegou aos 73 pontos e se isolou na liderança do Brasileirão. O time paulista, por sua vez, ficou com 70 e caiu para a vice-liderança. Restam ainda duas rodadas para o fim da competição.

