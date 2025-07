Ex-jogador dá dica a Filipe Luís em caso Pedro: ‘Transferir responsabilidade’

Pedro segue sem ser relacionado para uma partida do Flamengo. O atacante ficou de fora dos últimos dois compromissos do Rubro-Negro. Mediante a determinada situação, o ex-jogador Cicinho deu uma dica para Filipe Luís lidar com o problema envolvendo o atacante.

O Flamengo enfrenta o Fluminense, neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. Cicinho apontou como importante a presença do camisa 9 para o clássico. Ele afirmou que Filipe Luís deveria voltar a relacionar o jogador e transferir um pouco de responsabilidade na recente polêmica.

- Assim, tem que colocar o jogador. Ele não está reclamando que não esta jogando? Então, coloca em campo. E outra, estamos falando do Pedro, que é um atleta que atuaria como titular em qualquer equipe do futebol brasileiro - iniciou o ex-jogador, durante o programa "Jogo Aberto", da Band, antes de completar.

- Vai ser impossível o Pedro entrar em um Fla-Flu e não correr. Se eu fosse o Filipe Luís, colocaria em campo, até para transferir a responsabilidade. Se perde para o Fluminense, sem o Pedro em campo, é crise - concluiu.

Pedro x Filipe Luís

O atacante está de fora dos jogos do Flamengo desde a vitória sobre o São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão. O motivo do afastamento foi a postura do camisa 9 em treinos, considerada abaixo do esperado pela comissão técnica do clube.

Após a partida contra a equipe paulista, Filipe Luís chegou a externar o descontentamento com Pedro para a mídia. A atitude teve grande repercussão, tendo gerado um posicionamento do atacante, não concordando com a forma que o técnico expôs a situação.

Como resultado, Pedro também perdeu a partida contra o Santos, da última quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Flamengo foi superado por 1 a 0, na Vila Belmiro, e alguns torcedores sentiram falta do centroavante na carência de gols no confronto.

A presença do camisa 9 para o clássico contra o Fluminense ainda é incerta. Filipe Luís deixou claro que só voltará a contar com o atleta mediante a uma mudança de postura. O Fla-Flu acontece neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão.