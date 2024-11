Jornalista detona ataques da torcida do Palmeiras a Abel Ferreira: ‘Burrice’

O Palmeiras perdeu para o Botafogo por 3 a 1, na última terça-feira (27), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. O resultado gerou vaias e criticas por parte da torcida do Palmeiras ao técnico Abel Ferreira. Apesar da derrota, o jornalista Carlos Eduardo Eboli, do Sportv, questionou a postura dos torcedores ao chamarem o treinador de "burro".

continua após a publicidade

➡️ PVC, Neto, vidente e IA: saiba quem acertou o resultado de Palmeiras x Botafogo

➡️ Ainda dá? Veja as probabilidades de título do Palmeiras após a derrota para o Botafogo

De acordo com o comunicador, o português é o maior técnico da história do clube paulista, e por isto, as criticas durante a derrota para o Botafogo foram exageradas. Para ele, a atitude vista na arquibancada do Allianz Parque foi uma "burrice".

- Chamar o Abel Ferreira de 'burro' é uma burrice sem tamanho. Com todo respeito, como é que o torcedor palmeirense consegue chamar o Abel Ferreira, o maior técnico da história do Palmeiras, de 'burro'? - questionou o comunicador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Distanciamento do título do Palmeiras

Após a derrota para o Botafogo, o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro na reta final. Agora, a equipe se encontra a três pontos atrás do Alvinegro e não depende apenas de si para levantar a taça da competição ao final da temporada.

Faltam apenas duas rodadas para o fim do campeonato nacional. O clube paulista irá enfrentar respectivamente o Cruzeiro e o Fluminense nos dias quatro e oito de dezembro. A vitória nos confrontos é fundamental para a manutenção do sonho do título. Além disso, o Alviverde também terá que contar com tropeços do Botafogo, que enfrenta o Internacional e o São Paulo na reta final.

continua após a publicidade